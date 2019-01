Consiliul Tineretului din România: Viorica Dăncilă s-a compromis faţă de Comitetul Economic şi Social European înainte să-l întâlnească

Redăm mai jos comunicatul integral transmis de Consiliul Tineretului din România:

Premierul Viorica Dăncilă va căuta astăzi, 24 ianuarie, să câştige sprijinul Comitetului Economic şi Social European – cel mai important for consultativ al instituţiilor europene, pentru perioada Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Din păcate pentru România, imaginea sa şi a Guvernului în raport cu acest for a fost compromisă încă din octombrie, atunci când prim-ministrul a călcat în picioare principiul autonomiei decizionale a structurii omoloage din România, Consiliul Economic şi Social, prin demiterea fără motiv a reprezentanţilor societăţii civile în acest for.



Răspunsul CESE la demiterea de către Viorica Dăncilă a membrilor parţii reprezentanţilor structurilor asociative ale societăţii civile din Consiliul Economic şi Social din România



Comitetul Economic şi Social European (CESE) este format din 3 grupuri – al angajatorilor, al lucrătorilor şi grupul „Europa diversităţii”, format din reprezentanţi ai societăţii civile. Acesta avizează propunerile legislative europene şi, de cele mai multe ori, propunerile sale sunt integrate de decidenţi în legislaţia adoptată. După ce premierul Viorica Dăncilă a demis 13 din 15 reprezentanţi ai structurii omoloage din România, Consiliul Economic şi Social, preşedinţii de grup din structura europeană au emis în data de 26 octombrie o scrisoare comună prin care îşi manifestau opoziţia faţă de această decizie – gest fără precedent la nivel european.



„<<Declaraţia comună a celor trei Preşedinţi de Grup ai CESE>> Comitetul Economic şi Social European e profund îngrijorat de Decizia nr. 273 a Prim-ministrului României, luată în data de 11 octombrie pentru demiterea reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile din Consiliul Economic şi Social al României. CESE atrage atenţia asupra rolului important jucat de instituţiile de dialog social şi civic în asigurarea funcţionării democratice şi a coeziunii sociale în Statele Membre. În acest sens, este esenţial să fie garantate condiţiile pentru exercitarea liberă şi independentă a mandatelor membrilor acestor foruri.” – ¬Jacek P. Kraqczyk, Preşedinte, Grupul Angajatorilor; Gabriele Bischoff, Preşedinte, Grupul Lucrătorilor; Arno Metzler, Preşedinte, Grupul „Europa diversităţii” (traducere efectuată de Consiliul Tineretului din România; sublinierile ne aparţin)



Noi nereguli sesizate în procesul de revocare a membrilor CES din România



După demiterea reprezentanţilor societăţii civile în CES de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul Muncii de la acea dată şi cea care a făcut propunerea de demitere a acestora, Lia Olguţa Vasilescu, a invocat o serie de motive care ar fi stat la baza deciziei – absenţe, lipsa reprezentativităţii unor membri sau faptul că nu ar reprezenta un ONG – fără a prezenta însă documente în sensul celor invocate şi fără a elabora referitor la situaţia aferentă fiecărui membru vizat.



Între timp, Consiliul Tineretului din România, federaţie a cărui preşedinte, Mihai Dragoş, se numără printre membrii CES demişi, a intrat în posesia documentelor prin care Lia Olguţa Vasilescu a propus înlocuirea membrilor CES şi care au stat la baza deciziei premierului. Deloc surprinzător, acestea nu prevăd niciun argument pentru demiterile propuse. Mai mult, adresa emisă de fostul ministru al muncii a fost trimisă de ministru către premier în iunie, dar a fost înregistrată la Guvern abia în octombrie şi, pe drum, au apărut două anexe emise şi înregistrate în septembrie – e vorba de scrisorile de recomandare şi documentele aferente a două dintre structurile propuse, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Uniunea Naţională a Studenţilor din România. Este neclar cum o adresă emisă în iunie poate cuprinde anexe apărute câteva luni mai târziu.



„Premierul Viorica Dăncilă nu poate să îşi bată joc de cea mai importantă instituţie de dialog social şi civic din România şi apoi să se aştepte să aibă o imagine bună în cea mai importantă instituţie de acest fel de la nivel european. Acum avem şi propunerea făcută de ministrul Lia Olguţa Vasilescu pentru înlocuirea noastră şi... nici poveste de motivele invocate public. Este şi mai clar acum că motivul real a fost unul politic şi am fost eliminaţi pentru că eram percepuţi ca fiind incomozi – practic, pentru că ne-am făcut treaba. Mai mult, ne întrebăm dacă nu cumva a fost inventată călătoria în timp fără să ştim şi noi, având în vedere faptul că două dintre dosarele membrilor anexate la adresa emisă în luna iunie de fostul ministru Lia Olguţa Vasilescu sunt de fapt elaborate în septembrie. Lăsând gluma la o parte, evident, avem dubii serioase referitoare la legalitatea acestora şi a întregului proces de schimbare a membrilor CES şi vom continua să ne căutăm dreptatea în instanţă, dar şi să sancţionăm public acest derapaj.” – Mihai Dragoş, Preşedintele Consiliului Tineretului din România







