Fără îndoială, curriculum-ul britanic, alături de experienţa personalului de la British School of Bucharest, a oferit acestor elevi posibilitatea ca ambiţia, cunoştinţele şi abilităţile lor să strălucească şi să fie recunoscute de instituţii de renume din Europa.

Suntem foarte mândri de rezultate excepţionale obţinute de elevii noştri, 67% dintre notele acordate situându-se între A * şi A şi 87% între A* şi B.

Dorim să vă împărtăşim câteva dintre destinaţiile alese pentru continuarea studiilor, unde anticipăm că aceşti elevi vor continua să aibă rezultate remarcabile. Acestea includ Universitatea Bocconi din Italia; Universităţile Groningen şi Maastricht din Olanda; European Business School, ESADE Business School şi IED din Barcelona alături de Universitatea St Louis din Madrid; IFA, Paris; Universitatea Franklin din Elveţia; Universitatea de Medicină din Viena; Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila şi Universitatea Tiffin, Bucureşti; Trinity College, Dublin; London School of Economics and Political Science (LSE), UCL, King’s College şi Queen Mary’s din Londra; Universităţi din Birmingham, Bristol, Edinburgh, Keele, Glasgow, Leeds, Lancaster, Loughborough, Nottingham, Queen’s (Belfast), Surrey, Warwick, West of Scotland şi Westminster din Marea Britanie.

Opţiunile absolvenţilor BSB cu privire la destinaţia universitară au fost exprimate, de asemenea, şi pe baza diferitelor interese academice pe care le aveau. Matematica, economia, managementul, medicina, ştiinţele biomedicale, marketing-ul şi comunicarea, psihologia, managementul în turism, astrofizica, geografia, politica şi relaţiile internaţionale se numără printre domeniile pe care le vor studia în următorii ani la universităţile la care au fost admişi. În sectorul artistic şi creativ, au ales filmul, designul, moda şi artele.

O parte dintre elevii cu rezultate foarte bune au obţinut note maxime. Am discutat cu trei dintre aceşti elevi şi i-am rugat să le ofere câteva sfaturi colegilor lor mai tineri.

„Trebuie să profitaţi la maximum de ceea ce vă oferă şcoala. Oportunităţile pe care le aveţi la BSB nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Nu le lăsaţi să se irosească. Profitaţi la maximum de aceste oportunităţi, încă de la început.“ a spus Andrei, absolvent BSB şi Head Boy, care a fost admis la LSE unde va studia Economia, ca rezultat al celor patru note de A * imbatabile pe care le-a obţinut la examenele finale A Level.

„Trebuie să vă hotărâţi din timp ce doriţi să studiaţi în viitor. Începând cu Anul 10 ar trebui să aveţi o idee despre ce domeniu doriţi să exploraţi mai departe, deoarece cu cât începeţi să construiţi mai devreme ceea ce v-aţi propus, să căpătaţi experienţă, cu atât va fi mai bine când aplicaţi”, a adăugat Darius, ca sfat pentru colegii săi mai tineri. Darius va studia Matematica Discretă în cadrul Universitatăţii din Warwick, înarmat fiind cu două note de A* şi două de A obţinute la examenele finale A Level.

Laura, absolventă a BSB în 2021, are şi ea sfaturi utile pentru colegii mai tineri: „să fie ei înşişi, autentici în timpul procesului de aplicare”. Laura a obţinut numai note de A * şi va studia Politică şi Relaţii Internaţionale la UCL.

„Dacă există un lucru de care trebuie să ţineţi seama, atunci cel mai bine ar fi să fie acesta: bucuraţi-vă. Încercaţi tot posibilul pentru a ieşi în evidenţă în procesul de aplicare, dar nu exageraţi. Fiţi voi înşivă, fiţi autentici, folosiţi-vă de cele mai mari abilităţi pe care le aveţi şi aveţi încredere în voi. ”, a completat Laura.

Studiind la British School of Bucharest, puteţi ajunge oriunde în lume. Această şcoală vă pregăteşte pentru viitoarele universităţi şi deschide în faţa voastră o întreagă lume de cursuri şi specializări.

” Cu o rată de promovare de 100% în cadrul grupului de studenţi din Anul 13 preuniversitar şi un remarcabil procent de 67% dintre elevi care au obţinut note de A şi A*, suntem extraordinar de mândri că toţi elevii nostri au obţinut rezultate pe măsura muncii lor şi suntem încântaţi de aceste rezultate incredibile. Ne bucurăm mai ales pentru că acestea vin ca o confirmare a educaţiei echilibrate de care ei au avut parte în anii petrecuţi la BSB. Fiecare elev aflat în grija noastră reuşeşte să îşi atingă potenţialul maxim. “, a declarat directorul BSB, Grant Gillies.

Suntem, de asemenea, mândri de rezultatele GCSE remarcabile ale grupului de elevi din Key Stage 4: 44,35 % dintre elevi au obţinut nota A* şi 70,16 % note de A* şi A. În pofida faptului că anul care a trecut a fost unul destul de dificil pentru mulţi dintre noi, rezultatele pe care elevii nostri le-au obţinut au demonstrat că munca grea şi determinarea precum şi sprijinul şi îndrumarea continuă din partea personalului didactic de la BSB constituie cheia succesului.

Noi, echipa BSB, suntem încântaţi de rezultatele absolvenţilor noştri şi mândri de performanţa lor.

Le dorim mult noroc în drumul lor spre cucerirea lumii!

Despre British School of Bucharest:

British School of Bucharest (BSB) este o şcoală internaţională de top ce oferă un sistem de învăţâmânt internaţional bazat pe curriculum-ul naţional britanic ce include etapele de studiu EYFS/Grădiniţă, Primary şi Secondary School/Şcoală Primară şi Secundară, cu certificări IGCSEs până la A Levels.

Din anul 2000, BSB oferă acces la educaţie britanică elevilor cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani, într-o comunitate extrem de diversă, cu peste 650 de elevi şi 48 de naţionalităţi diferite. Aceştia beneficiază de un raport impresionant elev-profesor, în clase de dimensiuni reduse, asigurând un mediu de învăţare personalizat şi încurajator, oferit de profesori vorbitori nativi de limba engleză.

BSB este singura şcoală britanică din România care a fost apreciată cu calificativul ”Excelent” pentru calitatea procesului de învăţare şi a rezultatelor elevilor, dar şi pentru calitatea dezvoltării personale a elevilor, conform unui raport realizat de către Inspectoratul Şcolilor Independente din Marea Britanie în 2018.