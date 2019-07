Zeci de mii de elevi şi părinţi au semnat o petiţie adresată Ministerul Educaţiei, nemulţumiţi de cerinţele grele de la proba la Matematică de la Bacalaureat

Petiţia „20 de puncte din oficiu la Bac M2” a fost publicată şi pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei de către mai multe persoane. Un părinte a scris un mesaj ministrului Educaţiei, în care arată dificultatea subiectelor de la Matematică din acest an. „Stimata Doamnă Andronescu, puteţi să-mi spuneţi şi mie ce înseamnă: morfisme, monoid, grup comutativ abelian, etc. Sunt definiţii din culegerea pentru BAC, clasa a XII-a, profil tehnologic. Un părinte care are un copil fără abilităţi deosebite la matematică, fizică şi chimie, îl îndrumă să se înscrie la un liceu tehnologic. Aşa am facut şi noi în urma cu 4 ani, fără să ne imaginăm că acesta va face la nivel avansat matematică, fizică, chimie. Citez din materia clasei a XII-a, profil tehnologic: Legi de compoziţie, Mulţimea claselor de resturi modulo n, Morfisme… Şi parcă nu sunt de ajuns aceste denumiri SF, la examenul de BAC, un subiect a inclus materia de la mate-info.

Copiii aceştia au lansat o petiţie. Vă rugăm să nu-i ignoraţi.

P.S. 1 Poate aceşti copii vor deveni medici veterinari, asistenţi, bucătari, şefi de hotel sau pur şi simplu tehnicieni. În niciun caz nu vor deveni cercetători în domeniul matematicii sau informaticieni. Dacă aveau abilităţi în aceste domenii încă din clasa a IX-a urmau licee de specialitate.

P.S.2 Am terminat liceul Sfântul Sava din Bucureşti cu nota 10 la BAC, la matematică. Media mea generală la BAC a fost 9,33. Am facut matematica cu regretatul Matrosenco şi cu d-na Secuiu. În facultate am avut numai medii de 9 si 10 la matematica avansata. Cu chimia am scârţâit întotdeauna. Cu toate acestea, când deschid manualele de matematică şi culegerile fiului meu prima reacţie e de respingere. Teoretic, pentru mine care am făcut o facultate tehnică, exerciţiile sunt relativ uşoare, cu condiţia omiterii teoriei. Nivelul e mult prea avansat pentru cei de liceu şi e de-a dreptul imposibil pentru cei cărora matematica nu le-a plăcut niciodată.

P.S.3 Faptul că începând din acest an copiii absolvenţi ai clasei a VIII-a, cu medii sub 5, sunt repartizaţi la şcoli profesionale pare OK. Ca să fie într-adevar în regulă, singura condiţie ar fi să se revizuiască materia. Să se plece de la premisa că cei care au medii sub 7 la examenul de evaluare naţională (capacitate) nu au abilităţi deosebite la Matematică”, a conchis părintele unui elev.