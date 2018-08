VIDEO Ministrul Educaţiei, în ianuarie: „Mă voi strădui să am un limbaj perfect“. Şase luni mai târziu: „Manualele şcolare este un subiect intens“

Ministrul Educaţiei Valentin Popa a vorbit joi, într-o conferinţă de presă, despre realizările sale în fruntea Ministerului, la şase luni de la preluarea mandatului. Cu toate acestea, discursul lui Valentin Popa a fost marcat de o serie de greşeli de exprimare, dar şi de grave erori gramaticale. Printre acestea, cea mai flagrantă a fost lipsa dezacordului dintre subiect şi predicat, ministrul Educaţiei folosind un verb la singular pentru un subiect la plural.

Valentin Popa a dat dovadă de dificultăţi vizibile de exprimare şi când a încercat să explice de ce este bine ca absolvenţii de gimnaziu să îşi continue studiile de liceu sau să urmeze cursuri în cadrul unei şcoli profesionale, motivul invocat de acesta fiind că „e mai bine să avem elevul la şcoală decât să îl trimitem în spaţiul public”.

„Toţi elevii care finalizează clasa a VIII-a trebuie să ajungă în clasa a IX-a. Undeva. Într-adevăr, analizăm, ca în fiecare an, situaţia liceelor care nu au o rată bună de succes la … Nu ne propunem să le închidem, sub nicio formă, sigur că trebuie să încercăm să motivăm profesorii, să motivăm elevii pentru a învăţa mai bine. Dar eu sunt de principiul că mai bine să avem elevul la şcoală, să stea în clasă, decât să închidem şi să îl trimitem în spaţiul public”, a spus Popa, citat de Agerpres.

Jurnaliştii de la The Epoch Times au realizat un colaj cu cele mai grave greşeli gramaticale comise joi de ministrul Educaţiei, Valentin Popa:

- „manualele şcolare este un subiect intens”;

- „am participat şi în calitate de rector şi sunt încântat să continui iniţiativa (pauză în care încearcă să citească numele) Heinnovate care în acest an..”

- „în acest cost de 24 de milioane de lei este inclusă editarea şi drepturile de autor”;

- „asigurăm tichete de grădiniţă în valoare de 50 de lei pentru preşcolarii care.. şi şcolari care au o frecvenţă mai mare de 50 la sută”.

Ministrul Educaţiei are o istorie în gafe

Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, nu este, însă, la prima greşeală de exprimare, acesta remarcându-se negativ încă de la audierile din Parlament pentru preluarea funcţiei, dar şi anterior, în mai multe ieşiri publice din perioada în care era doar rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. La preluarea mandatului, Popa a ţinut să precizeze că erorile gramaticale au fost cauzate de emoţii.

„A apărut un colaj de afirmaţii extrase din discursurile mele din ultimii ani. Nu mă pot exprima exact despre acest colaj, dar recunosc că, în ultimii 6 ani, de când am fost rector, am făcut dezacorduri, bâlbe, greşeli gramaticale, în general datorate emoţiilor. Nu neg că am făcut în trecut astfel de greşeli. Cine nu mai greşeşte? Oare mai găsim o persoană publică, care în ultimii ani să nu aibă astfel de dezacorduri? Afirm cu tărie că trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am”, a spus Popa la începutul anului, după audierile din Parlament.