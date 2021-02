Miza scandalului de la liceul „Gheorghe Şincai” din Capitală: ordin de evacuare temporară, contestat în stradă de profesori

Ei au preferat să protesteze lângă clădirea liceului, dintr-un motiv mai vechi, şi anume opoziţia faţă de intenţia Primăriei Sectorului 4 de a reloca liceul, pentru a putea face lucrări de renovare şi consolidare a clădirii. Protestatarii susţin că autorităţile locale nu au toate actele în regulă pentru a începe lucrările la clădire, în timp ce reprezentanţii primăriei s-au adresat instanţei. Cererea de evacuare urmează să fie discutată de către Judecătoria Sectorului 4, pe 16 februarie. Reprezentanţii primăriei nu au vrut să facă niciun comentariu despre subiect.





Ministrul mediază conflictul

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, s-a implicat în medierea conflictului şi a avut o întâlnire cu şase profesori protestatari. În urma discuţiei, Cîmpeanu a dat asigurări că, în acest an şcolar, liceul nu va fi evacuat. „Există disponibilitate de dialog din partea profesorilor şi sunt convins că şi din celelalte părţi există disponibilitate la dialog. Există mai multe variante de relocare care vor fi stabilite de comun acord între şcoală - inspectorat- primărie - părinţi - minister”, a mai spus Cîmpeanu.

În mai multe postări pe pagina de socializare, fosta directoare a liceului, Silvia Muşătoiu, acuză inspectorul şcolar general, dar şi consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar al Muncipiului Bucureşti, că s-a alăturat primarului şi a semnat pentru evacuare. „Mr. B (primarul Daniel Băluţă – n.r.) nu prea are încredere în justiţie şi s-a gândit la planul B, pe care inspectorul general l-a pus în aplicare: a numit directorii care nu se opun evacuării. Aşa că suntem cu un picior deja în stradă. Am protestat astăzi, alături de alţi 30 de profesori, adică nu am intrat la ore. Noua directoare, radioasă, mi-a suflat în faţă că am orele tăiate. Foarte corect! Că doar asta înseamnă plata muncii: munceşti - iei bani, nu munceşti - nu iei bani, doar ca noile directoare nu înţelegeau aceste cuvinte acum vreo două zile.”

Echipe manageriale schimbate pe bandă rulantă

De cealaltă parte, reprezentanţii ISMB spun că, după demisia Silviei Muşătoiu din funcţia de director, la cârma liceului s-au perindat mai multe echipe manageriale. Mai exact, după plecarea Silviei Muşătoiu a fost numită, la cererea acesteia, o altă directoare din cadrul şcolii, care şi aceasta a demisionat. Ulterior, alte două echipe manageriale au demisionat. Ministrul Cîmpeanu a spus că, în această săptămână, se va duce în vizită la acest liceu.





Petiţie împotriva relocării

Luna trecută, mai mulţi părinţi şi profesori de la Colegiul „Şincai” i-au trimis preşedintelui României o petiţie pentru a împiedica mutarea temporară a elevilor în alt amplasament. Petiţionarii pun la îndoială expertiza potrivit căreia clădirea de patrimoniu în care se află liceul şi a cărei construcţie a fost finalizată în 1928 ar avea un risc seismic de gradul II şi acuză primăria condusă de Daniel Băluţă de lipsă de transparenţă. „Vă asigurăm că între vieţi omeneşti şi clădiri de patrimoniu, nimeni dintre noi nu contestă decizia de a alege vieţile omeneşti. Dar pericolul prăbuşirii zidurilor peste elevii şi profesorii colegiului nu este dovedit de Primăria Sectorului 4, care fie se încurcă în justificări din neştiinţă, fie ne încurcă pe noi cu rea intenţie”, se arată în scrisoarea deschisă, semnată de 26 de profesori.