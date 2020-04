Cum li se vor încheia mediile elevilor în semestrul II

Situaţia excepţională de anul acesta, creată de epidemia de COVID-19, a schimbat faţa învăţământului. Din 11 martie, cursurile au migrat pe platformele digitale şi tot cu ajutorul acestora se vor încheia şi mediile elevilor la finalul acestui an şcolar, mai exact pe 12 iunie.

Direcţia generală pentru învăţământul preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării – MEC – a elaborat un document prin care sunt stabilite modalităţile prin care, la finalul anului, elevii vor avea situaţia şcolară încheiată.

Calificative date pe activitatea online

Astfel, sunt specificate patru situaţii în învăţământul primar, unde elevii sunt notaţi cu calificative, şi cinci situaţii posibile la nivel de gimnaziu şi liceu.

„Pentru nivelul de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar nu este cazul încheierii situaţiei, dar activităţile cadrelor didactice continuă şi acestea menţin legătura cu copiii. Segmentul de vârstă corespunzătoare acestor niveluri este însoţit de cele mai mari riscuri, atât în organizarea procesului educaţional din unităţi, cât şi din cauza faptului că majoritatea copiilor sunt însoţiţi, spre unităţi, de persoane cu risc sau care prezintă risc pentru contacte în cadrul unităţilor de învăţământ”, se arată în documentul MEC.

Pentru elevii din ciclul primar, activităţile vor continua online, iar mediile vor fi încheiate cu două calificative obţinute de elevi pe semestrul al II-lea. Dacă elevul nu are decât un calificativ, al doilea va fi dat în urma activităţii desfăşurate online. În situaţia în care elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I, se mai arată în document.

Cinci situaţii prevăzute de minister

La gimnaziu şi liceu, ca şi în învăţământul profesional şi postliceal, cursurile vor continua online – cu excepţia elevilor din clasele terminale – până la finalul anului şcolar şi nu se vor mai da teze. Ministerul a prevăzut cinci situaţii posibile în care se pot afla elevii, precum şi felul în care profesorii le vor încheia mediile. Astfel, dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea, media va fi încheiată cu aceste note, iar dacă are doar una, poate fi notat pe activitatea în online.

O a treia situaţie posibilă este aceea în care elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu poate primi o a doua pe activitatea online. În acest caz, a doua notă va fi constituită din media elevului pe primul semestru. Dacă elevul nu are nicio notă în acest semestru, media anuală devine media semestrului I.

În cazul în care elevul are, pe primul semestru, medie mai mică de 5, atunci, elevul împreună cu profesorul stabilesc o dată la care acesta va putea susţine o lucrare scrisă sau un proiect în urma căruia să obţină o notă. Nota de la această evaluare devine media anuală, exact ca la examenul de corigenţă.

Şi pentru situaţii speciale există rezolvare

Ce se întâmplă însă cu un elev care are situaţia neîncheiată şi pe primul semestru? „Lucrurile pot fi rezolvate în mod similar cu situaţia în care elevul are medie sub 5, făcând o paralelă cu examenul de corigenţă. Elevul poate da o lucrare pe semestrul al II-lea, având în vedere situaţia neîncheiată din semestrul I. Doar că nu i se spune examen de corigenţă, ci de încheiere a situaţiei la învăţătură”, explică profesorul Ilie Pârvan, inspector şcolar general al judeţului Hunedoara. Cele mai multe situaţii neîncheiate în primul semestru se rezolvă, de regulă, la începutul celui de-al doilea, în primele săptămâni. Elevului respectiv i se dau teme de recuperare, de revizuire a unor materii, susţine o lucrare şi i se încheie media. „Toate lucrurile se rezolvă online. Iar dacă nu se poate rezolva această problemă online, există această modalitate, recomandată de aceste instrucţiuni, prin care directorul şcolii coordonat de inspector, asigură elevului respectiv sarcina de lucru şi baza materială”, arată Pârvan.

Sunt situaţii, adaugă inspectorul, în care, de exemplu, în satele noastre, unde este mai greu de ajuns în ceea ce priveşte semnalul şi există, să spunem, şi o problemă de logistică. „Acolo avem cadre didactice, oameni inimoşi care efectiv bat la poartă, pun fişa elevului în poartă, elevul o lucrează, a doua zi vine şi o ia profesorul. Dascălii dedicaţi care sunt alături de copii întotdeauna găsesc soluţii de rezolvare”, arată acesta.

Profesorii nu pot inventa teste şi nici note

Au fost situaţii, mai spune Pârvan, de elevi plecaţi în Austria în primul semestru şi care au venit în ţară în semestrul al II-lea. „Şi atunci, acest elev este evaluat din materia semestrului I, la nivel de şcoală, i se încheie situaţia pe semestrul I, după care, în semestrul al II-lea, urmărim aceeaşi metodologie prin care trebuie să aibă două note pentru a i se putea încheia media”, conchide inspectorul.

Mai există şi situaţia în care elevul a fost absent şi are situaţia neîncheiată în semestrul I şi nu este de găsit nici în cel de-al II-lea. În acest caz, profesorii nu pot inventa teste şi nici „scoate note din burtă”.

Pentru încheierea situaţiei şcolare nu existau alte variante, precizează Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi. „Am încercat să găsim toate soluţiile posibile. Mai ales că mulţi părinţi nu au mai dorit să-şi trimită copiii la şcoală sub nicio formă, nici măcar cei care au copii în ani terminali”, explică Iulian Cristache.

La şcoală, cu mască şi mănuşi de protecţie

Ministerul Educaţiei a stabilit şi condiţiile în care vor fi reluate cursurile şcolare între 2 şi 12 iunie, doar pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, pentru a se putea pregăti de susţinerea examenelor de absolvire.

Cursurile sunt opţionale, părintele fiind cel care decide dacă îl lasă pe copil la şcoală în acest interval. Vor fi maximum zece elevi în fiecare clasă pentru a se putea păstra distanţa socială, vor avea obligatoriu mască şi mănuşi de protecţie, şcolile vor fi dotate cu dezinfectant şi, după finalizarea activităţilor fiecărei grupe, se va face dezinfecţie.

„Este foarte important că se dau aceste examene naţionale. Unii părinţi s-au împotrivit, spunând că există riscuri pentru elevi. Dar întreb: dacă după 15 mai părinţii vor merge la muncă – unii merg şi acum –, înseamnă că nu va exista risc de contaminare? Că ieşi la muncă şi rişti să-i dai. Apoi, sunt sigur că părinţii îi vor lăsa afară pe copii”, arată reprezentantul părinţilor.





„Aveam nevoie de aceste examene”

Potrivit lui Cristache, susţinerea examenelor va crea şanse egale pentru toţi elevii de a ocupa locuri în licee. „Aveam nevoie de aceste examene astfel încât repartizarea la liceele bune în special să corespundă cu nivelul de competenţă dobândit de fiecare elev în parte. Dacă echivalam cu notele de la clasă, neavând standarde obiective de evaluare şi notare, aveam inechitate între elevi. Se putea ca un elev care învaţă la o şcoală de top şi este evaluat la nivel înalt să aibă media 9 şi să i se ia locul de către un elev care învaţă în mediul rural sau la o şcoală de cartier unde nivelul de predare şi de evaluare nu este tocmai înalt, să spunem, şi care poate să aibă 10”, completează părintele.

Direcţiile de sănătate publică şi Ministerul Sănătăţii ar urma să vină cu precizări în plus referitoare la normele de securitate sanitară care vor trebui aplicate în momentul reluării procesului de învăţământ şi în timpul susţinerii examenelor de absolvire.