Cîmpeanu, despre lipsa testelor de salivă în şcoli: IGSU mi-a spus că nu au soluţie pentru săptămâna asta. Este trist

“În niciun caz. Pentru că sunt state în care am avut nu 2.000 de infectări pe zi sau 4.000 de infectări pe zi, ci 200.000 de infectări pe zi, a se vedea Franţa şi nu s-au gândit la oprirea şcolii. Şcoala trebuie să continue, şcoala trebuie să continue cu prezenţă fizică. Sunt total de acord cu cerinţele elevilor care spun că trebuie să avem predictibilitate, care spun că trebuie să avem şcoală cu prezenţă fizică, care spun că testarea este importantă în şcoli, susţin total toate aceste lucruri pentru că doar în acest fel vom putea să evităm pierderile acelea masive în educaţie care s-au manifestat până acum”, a mai afirmat ministrul Educaţiei.

Întrebat care ar putea fi soluţia pentru ca acestea să ajungă în şcoli, Sorin Cîmpeanu a răspuns: “Mi s-a spus cu ONAC nu am ce discuta. Agenţia Medicamentului discută cu ONAC, ONAC cu IGSU şi Ministerul Educaţiei cu IGSU. Cu IGSU am discutat, mi-au spus că nu au soluţie pentru săptămâna aceasta. Este trist”. El a mai fost întrebat dacă nu s-a gândit la amânarea începutului de an şcolar în lipsa acestor teste.