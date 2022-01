Cîmpeanu a anunţat o nouă Lege a Educaţiei. Bani pentru prevenirea abandonului şcolar şi transportul gratuit se regăsesc printre componente

„Va fi o nouă Lege a Educaţiei în care vom clarifica foarte multe lucruri pe care societatea le aşteaptă. Inclusiv sistemul de burse, despre care s-a vorbit foarte mult.

Prin consultare, vom avea o serie de burse foarte clar destinate celor cu merite adevărate şi celor cu nevoi sociale sau medicale adevărate, într-un cuantum care să fie atât de atractiv, încât să merite să lupţi pentru acea bursă, şi pe nişte criterii foarte clar stabilite şi trecute în lege, ca să nu se mai schimbe an de an acele criterii, şi să existe o predictibilitate şi un obiectiv fixat pentru un elev care intră în liceu în clasa a IX-a şi îşi propune să ia o bursă de un anumit fel. Am dat un exemplu.

Noua lege trebuie să fie gata anul acesta.” a spus ministrul.

Acesta a subliniat că educaţia pentru mediu este o componentă importantă şi că se ia în calcul introducerea în calendarul activităţilor şcolare a unei săptămâni „verzi”.

„O „săptămână verde” în care elevii să poată deprinde elemente ce ţin de educaţia pentru mediu, în mediu natural, în natură, în afara şcolii. Aşa cum este „Săptămâna altfel” acum.” a mai spus ministrul.

Sorin Cîmpeanu a vorbit şi de „România educată” şi a precizat că este un program care debutează.