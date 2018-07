Paradoxul situaţiei constă în faptul că însuşi şeful PSD, Liviu Dragnea, este conştient de acest adevăr, dacă a afirmat la recentul Congres:

„România are nevoie disperată să recupereze cele aproape trei decenii în care reforma educaţiei a eşuat.“





Doar vorbe, măsuri „disperate“, zero.

Să vedem cifrele pentru Bacalaureat 2018

Nu există informaţii directe referitoare la numărul elevilor înscrişi în clasele a XII-a şi a XIII-a seral. Din informaţii indirecte am dedus acest număr la circa 150.000, posibil mai mare. De ce ministerul Educaţiei refuză să dea informaţia aceasta, este de neînţeles.

S-au prezentat la examenul de Bacalaureat 123.615 de persoane, inclusiv din promoţii anterioare. Câţi au fost din promoţii anterioare, iarăşi este un secret. Elevii neprezentaţi au fost fie corigenţi, puţini, fie au considerat că nu sunt pregătiţi să treacă examenul. Este vorba de circa 20.000 de elevi din seria curentă. Au absolvit examenul de Bacalaureat 83.600 elevi, din care, probabil, 80.000 din seria curentă. Raportaţi la cei 150.000 existenţi în clasele a XII-a şi a XIII-a, ne dau un procent de promovare de 53,3%, nici pe departe 72,7%, cât susţine ministerul. În lipsa datelor detaliate, toate calculele anterioare trebuie luate cu titlul de aproximative. Interesant este şi faptul că din cei 83.600 de elevi promovaţi, 44.300 au luat medii de promovare între 8 şi 10. Adică, 53% din cei promovaţi. Ar fi foarte bine dacă aceste procente ar avea acoperire şi în realitate. Oricum, contrazic curba lui Gauss.

Universităţile vor avea probleme şi anul acesta

Din cei 83.600 elevi promovaţi la BAC, circa 10.000, cei mai buni, merg la universităţi străine. Alţi circa 25.000 nu-şi continuă studiile în învăţământul superior sau se înscriu, dar renunţă încă din primul an, astfel încât universităţile pot conta pe maximum 50.000 de candidaţi la învăţământul superior, în condiţii în care doar locuri bugetate sunt 63.000. Nu se vor ocupa nici acestea toate, cum nu s-au ocupat nici în anii anteriori. Rămâne să vedem câţi absolvenţi din seriile anterioare vor încerca să meargă la facultate.

Licee cu promovare zero la Bacalaureat

Şi anul acesta avem circa 30 de licee tehnologice cu promovare ZERO la BAC. Până şi dna Andronescu a declarat că ar fi trebuit transformate în şcoli profesionale. Dacă adăugăm şi liceele tehnologice cu promovare sub 25%, ajungem probabil la 100 de unităţi şcolare care nu-şi justifică existenţa. Funcţionează degeaba, din banii noştri, ai contribuabililor. Iată exemple de licee cu promovare zero la examenul de BAC:

Judeţul Gorj: Liceului Tehnologic Turburea şi Liceul Tehnologic Stoina.

Judeţul Olt: Liceul Tehnologic Crâmpoia şi Liceul Tehnologic Izvoarele

Judeţul Buzău: Liceul Tehnologic Patarlagele şi Liceul Tehnologic Lopătari

Judeţul Constanţa: Colegiul Dobrogea din Castelu, Liceul Omnia, Liceul Tehnologic Ciobanu, Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din localitatea Mihai Viteazul, Liceul Tehnologic din Nicolae Bălcescu, Liceul Tehnologic Deleni, Liceul Tehnologic din Lumina.

Şi lista poate continua. De ce să plătim aceste licee cu rezultate ZERO la BAC şi să nu le transformăm în şcoli profesionale, Ministerul trebuie să răspundă.

În concluzie

Învăţământul românesc se degradează an de an, lucru remarcat şi de Liviu Dragnea. Doar că din nevoia „disperată“ de a recupera reforma educaţiei care a eşuat nu se vede nimic. Doar vorbele nu sunt suficiente şi asistăm, an de an, la rezultate tot mai proaste la examenele de absolvire.