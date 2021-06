Bacalaureat 2021. Rezolvarea subiectului de Biologie vegetală şi animală

BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA



SUBIECTUL I



A. Puritatea gametilor si segregarea independenta a perechilor de caractere sunt legi ale ereditatii descoperite de Mendel.

B. Pesti-locomotie prin inot

Pasari-locomotie prin zbor

C. 1.d) 2.b) 3.d) 4.d) 5.b)

D. 1.F, 2.F, 3.A

1. Monocotiledonatele si dicotiledonatele fac parte din regnul Plante.

2. In timpul unei expiratii normale volumul cavitatii toracice scade.



SUBIECTUL II



A.

a) Artera aorta transporta sange oxigenat de la inima in corp.

Vena cava inferioara transporta sange neoxigenat la inima, in atriul drept.

b) Miocardul din ventricului stang este mai gros decat cel din ventriculul drept.

c) x 85=5,95 kg sange

x 5,95=3,272 kg plasma

x 3,272=2,944 kg apa

d) Care este cantitatea de elemente figurate din sangele persoanei?

5,95 – 3,272=2,678 kg elemente figurate

B. coroana globulara (G)

frunze verzi (V)

coroana conica (g)

frunze galbene (v)

a) GGVV x ggvv parinti











F1: 100% heterozigoti

Fenotip: coroana globulara si frunze verzi

b) GV, Gv, gV, gv gameti

c)

GV Gv gV Gv GV GGVV GGVv GgVV GGVv Gv GGVv GGvv GgVv GGvv gV GgVV GgVv ggVV GgVv Gv GGVv GGvv GgVv GGvv









d) Care este raportul de segregare fenotipic in F2?

9:3:3:1



SUBIECTUL III

1.

a) Corneea transparenta

Cristalinul

Corpul vitros

b) In melcul membranos se gaseste organul Corti, care contine celulele receptoare ale analizatorului auditiv. Ele transforma vibratiile in impuls nervos. Lezarea segmentului receptor poate determina pierderea auzului.

c) Urechea medie este o cavitate plina cu aer.

Urechea medie contine un lant articulat de trei oscioare: ciocanul, nicovala, scarita.

Encefalul este adapostit in cutia craniana.

Encefalul si maduva spinarii formeaza sistemul nervos central.

2.

a) Cloroplastul este alcatuit din membrana dubla si matrix. Membrana interna formeaza pliuri numite tilacoide.

Rol: fotosinteza

b) Reticulul endoplasmatic este un sistem de canale, canalicule si cisterne.

Aparatul Golgi/dictiozomii este format din cisterne aplatizate suprapuse si prezinta vezicule la extremitati.



c) „Componentele nucleului”

Nucleul este format din membrana nucleara si nucleoplasma ( carioplasma), care este alcatuita dintr-o parte lichida numita cariolimfa, in care se afla cromatina si unul sau mai multi nucleoli. Membrana nucleara este dubla, prezinta pori numerosi si este in legatura cu canaliculele reticulului endoplasmatic.

Cromatina se prezinta sub forma de filamente subtiri, formate din ADN, ARN, proteine, ioni, fiecare filament reprezentand un cromozom care se individualizeaza in timpul diviziunii celulare.

Termeni stiintifici: membrana nucleara, nucleoplasma, cromatina, nucleoli, ADN, ARN, cromozom

Există şi alte variante corecte de rezolvare.