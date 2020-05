Voirel Dolha, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor: În privinţa Bacalaureatului eu cred că decizia nu este încă definitivă

Redăm mai jos întreaga postare de pe Facebook:

DUMNEAVOASTRĂ CE CREDEŢI?

DESPRE EXAMENELE DE FINAL DE GIMNAZIU ŞI LICEU

1.Eu încă mai cred că afirmaţia doamnei ministru (cum că ar fi sigură susţinerea evaluării naţionale şi a bacalaureatului) este doar o tactică pentru a ţine trează motivaţia pentru învăţare în rândul elevilor şi profesorilor. Dacă este aşa, o felicit! Şi eu evit totdeauna să le spun elevilor că nu am de gând să notez cutare sau cutare sarcină de lucru. Dacă ar şti adevărata mea intenţie s-ar putea să nu mai ia în serios sarcina.

2.Chiar şi în privinţa bacalaureatului eu cred că decizia nu este încă definitivă fiindcă s-ar putea ca la nivel de UE, în următoarele săptămâni, să se ia o decizie de recunoaştere în acest an chiar şi a unor diplome bazate pe mediile din anii de liceu.

3.În privinţa minorilor de la finalul gimnaziului sunt sigur că, pe ultima sută de metri, se va renunţa la evaluarea naţională şi elevii vor intra la liceu pe baza mediilor anuale. Logica acestei bănuieli a mele:

a)Examenele (dacă s-ar ţine) nu ar fi oricum relevante din cauză că mulţi elevi (poate chiar dintre cei valoroşi) nu vor risca să participe la ele.

b)Ce se va întâmpla dacă vor fi mulţi profesori care să refuze să fie evaluatori sau supraveghetori? Şi în anii anteriori au fost greu de găsit voluntari.

c)De bună seamă că vor fi alocaţi bani cu nemiluita pentru măşti, mănuşi, dezinfectanţi, termometre şi pază. În mod cert că se va elabora un protocol de mişcare a elevilor prin şcoală. Îl vor respecta însă copiii/tinerii, mai toţi gata să îşi descarce energia acumulată în lunile de consemn acasă? Nu sunt printre ei oare şi copii ai adulţilor care nu au respectat nici până acum restricţiile? Se vor putea asigura câte doi puşcaşi marini care să îl flancheze pe fiecare zurbagiu în parte?

d)Profesorii sunt singurii care răspund legal de viaţa şi siguranţa elevilor în şcoli (minorii nu răspund în faţa legii, pot fi cel mult mustraţi dacă încalcă vreun protocol). Îşi vor lua profesorii această răspundere legală de a-i apăra pe elevi în faţa unui pericol invizibil şi de a-i proteja chiar şi de ei înşişi?

e)Adevărata valoare a unui elev nu este totdeauna precis dată de rezultatele lui la un examen de doar câteva ore şi în condiţii de stres.

f)Este posibil ca varianta cu mediile din gimnaziu să îi favorizeze pe unii (în general pe cei din medii defavorizate şi cu părinţi care nu îşi permit să îi dopeze cu meditaţii) şi să îi defavorizeze pe alţii (în general din medii favorizate şi cu părinţi care îşi permit să le plătească meditaţii). Şi în anii trecuţi, cu toată rigoarea examenelor, au fost mulţi, mulţi elevi care, după începerea liceului, văzând că nu fac faţă la un liceu de elită, s-au transferat de acolo. Şi nu a fost gaură în cer. În privinţa copiilor care nu vor prinde un liceu de elită dar valoroşi şi cu părinţi gata să îi ajute, sunt sigur că vor reuşi ulterior un transfer acolo unde îşi doresc. Pentru aceste situaţii şi în acest an, chiar ministerul ar putea elabora o variantă de redistribuire a elevilor după începutul anului şcolar bazată eventual pe nişte diferenţe etc. Această redistribuire s-ar face în chiar perioada de început a liceului, perioadă care sigur va fi dedicată recuperării materiei din ratatul semestru al II-lea. Luarea în calcul a mediilor anuale pentru repartiţia la liceu s-ar putea să aducă la licee de elită şi copii cu potenţial dar din medii defavorizate şi care nu îşi permit meditaţii pentru examene. Nu ar fi ceva perfect, dar ştiţi vreun sistem perfect sub soare?

g)Eu sunt un curajos şi cu toate acestea nu mi-aş asuma decizia readucerii elevilor la şcoală nici măcar pentru examene. Pe lângă cele de mai sus mi-aş şi pune următoarele întrebări de conştiinţă:

-Cum voi răspunde dacă se va dovedi că virusul s-a răspândit între elevi-elevi, profesori-elevi, profesori-profesori sau în mijloacele de transport cu care vin aceştia la şcoală?

-Dar dacă un elev va muri contaminat în şcoală?

Iată de ce cred că siguranţa doamnei ministru cum că se va reveni la şcoală este doar o tactică. Nici eu nu le-aş spune de pe acum că nu vor fi examene. Lasă-i să înveţe! Până în ultima clipă!

Sper să am ocazia să îi propun doamnei ministru şi soluţiile mele privind implementarea optimă a art. 70 din legea educaţiei.