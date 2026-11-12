Veste bună pentru șoferi! Benzina și motorina s-au ieftinit uşor joi, 12 noiembrie. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

După o perioadă în care prețurile carburanților au fost mai degrabă pe un trend ascendent, șoferii primesc, în sfârșit, o veste bună. Benzina și motorina s-au ieftinit uşor față de ziua precedentă, iar unele stații afișează tarife mai mici la pompă.

Preţurile la carburanţi au scăzut uşor joi. Foto: arhivă

Astfel benzina standard este mai ieftină cu până la 15 bani pe litru, în timp ce motorina standard a înregistrat reduceri de până la 10 bani pe litru.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cel mai mic preț la benzina standard este de 7,76 lei pe litru și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș. În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 10,65 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, prețurile minime afișate la pompă diferă ușor de la un oraș la altul. Datele Peco Online arată că, joi, 12 noiembrie, cele mai mici tarife sunt următoarele:

Foto: Peco Online

Așadar, dintre orașele incluse în comparație, Timișoara are cel mai mic preț la benzină și motorină: 9,61 lei, respectiv 10,69 lei pe litru. În schimb, cel mai ieftin GPL este disponibil în Cluj-Napoca, unde litrul costă 4,73 lei.

Vă reamintim că Ministerul Finanțelor a anunțat prelungirea cu trei luni a măsurilor de protecție menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți, care se vor aplica şi în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027.

Șoferii trebuie să aibă în vedere că prețurile prezentate pot varia de la o stație la alta. Acestea se pot modifica și în funcție de momentul actualizării informațiilor, astfel că este recomandată verificarea prețului înainte de alimentare.