Un gigant german specializat în imobiliare s-a extins în România

Un gigant german specializat în imobiliare a înființat o nouă companie în România, considerând că piața locală de logistică are un potențial semnificativ de creștere.

Garbe Industrial Real Estate GmbH, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și administratori de proprietăți logistice și industriale, atât în Germania cât și în Europa, a înființat o nouă companie în România. Sub conducerea lui Martin Polák, Managing Director CEE și a lui Andrei Jerca, Country Head, Garbe Industrial Real Estate își va extinde activitățile pe această piață și va dezvolta propriile sale proiecte industriale și logistice.

Extinderea în România face parte din strategia solidă de creștere a Garbe Industrial Real Estate pe piețele din CEE. Cu un stoc de spații industriale și logistice de 7,5 milioane mp, estimat să atingă 8 milioane mp la sfârșitul anului 2025, România este a treia cea mai mare piață din CEE, după Polonia (30 milioane mp) și Cehia (11 milioane mp).

Andrei Jerca a detaliat: „Europa Centrală și de Est în general și România în special oferă un potențial semnificativ ca locații pentru producție și logistică. România are planuri ambițioase de dezvoltare a infrastructurii, cu mai multe proiecte majore în curs de desfășurare, precum și forță de muncă disponibilă, calificată, care va fi deblocată în continuare indirect de către noile lucrări de infrastructură. Numeroase companii din diverse sectoare de business au nevoie de spații logistice noi, inovatoare și, mai ales sustenabile. Cu creșteri anuale anticipate de către Fondul Monetar Internațional de 1,9% pentru 2024, și de 3,3% pentru 2025, economia românească înregistrează o evoluție notabilă. Iar mult-așteptata și intens mediatizata aderare la spațiul Schengen terestru face această perioadă și mai interesantă.”

Andrei Jerca se alătură Garbe având o expertiză vastă în piața de real-estate din România și un portofoliu solid de realizări în rolurile de management pe care le-a deținut. Martin Polák a comentat: „Andrei Jerca are o înțelegere profundă a industriei de real-estate și a sectorului de logistică din România. Cu cunoștințele sale aprofundate despre dinamica specială a pieței și cu viziunea sa strategică pe termen lung, este un adevărat atu pentru Garbe și un factor cheie în strategia noastră de creștere.”

Cu peste 17 ani de experiență în sectoarele industriale și logistic, Andrei Jerca are un istoric de succes ca profesionist în industria imobiliară. În cea mai recentă funcție deținută, el a condus unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari români din sectorul industrial. Sub conducerea sa, compania a dezvoltat peste zece proiecte de anvergură în patru mari orașe din România, care însumează un spațiu total de 200.000 mp. Înainte de aceasta, Andrei Jerca a lucrat pentru CBRE, liderul pieţei locale de consultanţă imobiliară, având poziția de Head of Industrial Services, și a jucat un rol esențial în creșterea cotei de piață a CBRE. Mai mult, a gestionat unul dintre cele mai mari parcuri industriale și logistice din țară în calitate de administrator de active.