Tot mai mulți români verifică istoricul mașinilor SH: piața a crescut cu peste 50% anul trecut

România este una dintre cele mai importante piețe pentru firmele de date care furnizează istoricul mașinilor second - hand, astfel încât veniturile au crescut considerabil anul trecut.

Anul trecut, compania de date carVertical și-a crescut veniturile cu 83% – de la 23,3 milioane de euro în 2022 la 42,7 milioane de euro în 2023. Această creștere semnificativă este rezultatul direct al alegerilor strategice ale companiei de a se concentra pe piețele din Europa de Vest, pe dezvoltarea produselor și pe atragerea de segmente noi de utilizatori.

România este una dintre cele mai importante piețe pentru carVertical, piață unde a înregistrat o creștere constantă de la an la an. În 2023 compania a înregistrat o creștere a veniturilor cu 52,8% pe piața din România, subliniind importanța țării în operațiunile sale internaționale.

Potrivit lui Rokas Medonis, CEO-ul carVertical, conform primele luni ale acestui an compania își va continua creșterea și ar trebui să depășească 50 milioane de euro în venituri anuale.

Orientarea către piețe noi și un segment mai larg de utilizatori

Piața vehiculelor rulate din România încă se luptă să își revină după pandemie. Potrivit economica.net, vânzările de mașini la mâna a doua au scăzut cu 6% anul trecut în România față de 2022.

„În timp ce situația de pe piața de mașini second hand este departe de cum era înainte de pandemie, vânzările B2B ale companiei noastre în România au înregistrat o creștere de 49%. Acest lucru demonstrează că dealerii doresc să fie mai transparenți cu cumpărătorii și să atragă noi clienți în această competiție acerbă”, declară Medonis.

O creștere a veniturilor anul trecut este, de asemenea, rezultatul schimbării strategiei de business a carVertical. În 2022, din cauza riscurilor geopolitice, compania a decis să-și mute sursele de venituri din Europa Centrală și de Est în Europa de Vest. Acest lucru a dus la creșterea prezenței companiei în Franța, Regatul Unit și Italia, piețe care acum sunt în topul companie după venituri.

Pe piețele menționate mai sus compania a crescut între 146% și 266%. Fructificând investițiile în aceste piețe care au început încă din 2023, carVertical a reușit în sfârșit să înregistreze creșteri exponențiale.

„Dezvoltarea continuă a produsului nostru principal ne-a permis să-l oferim nu numai pasionaților de mașini ci și unei game mai largi de utilizatori. Anul trecut ne-am rebranduit produsul pe toate piețele, aducând îmbunătățiri pe latura vizuală și pe cea de comunicare în speranța că vom deveni un consilier de încredere pentru cei care cumpără și vând vehicule”, spune Medonis.

În 2023 a crescut și numărul de surse de date pe care se bazează carVertical. Potrivit lui Medonis compania a reușit să acceseze surse de date despre care nici nu știa că există. „Valoarea datelor se dezvăluie în timp. Datele pe care le-ați accesat ieri își vor arăta valoarea reală abia poimâine”, explică Medonis.

Deși carVertical a început să funcționeze în urmă cu nici 7 ani, deja nu se mai identifică ca fiind o companie tânără. Numărul de angajați a crescut de la 95 la peste 150 în ceva mai mult de un an.

Anul trecut sistemul de management al securității informațiilor de la carVertical a primit certificarea ISO/IEC 27001:2017. În plus, pentru al doilea an consecutiv compania a fost inclusă pe lista anuală Financial Times a primelor 1000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa.

Recent compania a lansat un produs nou – o aplicație pentru șoferi. Aplicația este disponibilă în prezent în Lituania, dar compania intenționează să o ofere în curând și în alte țări. Acest lucru se aliniază cu viziunea carVertical de a deveni un ecosistem care se extinde cu mult în afara verificării istoricului mașinilor.