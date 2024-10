Top 20 cele mai iubite mărci de către români. Majoritatea provin din categoriile servicii și comerț

Românii preferă brandurile autohtone, acestea reprezentând 32% dintre mărcile comerciale eligibile pentru statutul de Superbrand.

„Reputația a devenit un obiectiv prioritar pentru branduri, în România, iar comunicarea de brand se dovedește esențială în consolidarea poziției în piață, creșterea prestigiului și câștigarea încrederii consumatorilor sau a partenerilor de afaceri. Atingem un reper excepțional pentru programele din România, sărbătorind în 2025, 20 de ani de continuă contribuție la poziționarea reputațională a brandurilor în piață, iar brandurile cu origini românești urcă uriaș, de la an la an, în preferințele consumatorilor sau devin redutabili parteneri de afaceri. Este o onoare pentru agenția noastră să dezvolte programul dedicat României, în cadrul Organizației Globale Superbrands, asigurându-i credibilitate și longevitate în piața locală”, declară Cătălina Rousseau, Președinte & CEO al BDR Associates și Country Manager Superbrands România.

Top 20 de mărci preferate de români

Clasamentul Consumer Superbrands și evoluții: Deși este știut faptul că Superbrands nu urmăreste un top și că toate brandurile votate ca eligibile pentru statut se bucură de recunoaștere egală, și ediția din acest an prezintă un clasament reprezentativ pentru tendința de diversificare a categoriilor aflate în topul preferințelor consumatorilor români. Astfel, dintre sutele de branduri declarate eligibile pentru statutul Superbrand, clasamentul principalelor 20 de mărci, conform votării, include în 2024 mărcile: Visa, Strongbow, Dedeman, Glovo, FAN Courier, Dr. Max, Untold, Uber, Lidl, eMAG, Revolut, Bolt, olx.ro, Kaufland, Netflix, Pampers, Nike, McDonald’s, Ikea și Banca Transilvania. 10 dintre ele provin, majoritar, din categoriile servicii și comerț.

Servicii financiare: Este pentru prima dată când un brand de servicii financiare se clasează pe primul loc în lista Consumer Superbrands pentru România. Acest loc este ocupat în ediția curentă de către Visa, care a urcat 3 locuri față de ediția din 2021, în timp ce Revolut și Banca Transilvania completează clasamentul primelor 20 de branduri calificate ca eligibile pentru statut de Superbrand, în domeniul lor de activitate. Această nouă evoluție a clasamentului poate fi interpretată ca fiind corelată cu perioada de crize suprapuse pe care o traversăm, determinând consumatorii să acorde o atenție sporită gestiunii finanțelor proprii și ale gospodăriei.

Branduri românești: Mărcile românești continuă să fie relevante, într-o piață dominată de branduri internaționale. Dedeman, FAN Courier, Untold, eMAG și Banca Transilvania se regăsesc între primele 20 de branduri validate ca eligibile pentru statut de Superbrand, în 2024. Per total, o treime (32%) dintre brandurile astfel validate sunt mărci create în România, reprezentând o pondere similară cu valul anterior al studiului.

Tehnologia, catalist pentru branduri: Activitatea a 7 dintre primele 15 branduri comerciale calificate pentru statutul de Superbrand, de la livrarea de produse alimentare și servicii de transport persoane, până la servicii financiare sau streaming audio-video este facilitată de internet sau de aplicații dedicate.

Branduri votate ca sustenabile: În opinia consumatorilor participanți la studiu, Lidl și Kaufland reprezintă cele mai sustenabile mărci prezente pe piața din România, fiind urmate de Coca-Cola și Carrefour. Au fost definite ca sustenabile acele mărci care respectă cel mai bine criteriile ESG (Environmental, Social, and Governance/ Agenda de mediu, socială și guvernanța corporativă).

Alte evoluții notabile: În acest an remarcăm prezența în lista brandurilor eligibile pentru statutul de Superbrand în România a unui lanț de farmacii - Dr. Max, precum și intrarea în premieră, în clasament, a brandului Untold, cel mai mare festival de muzică din România, poziționat în primele 10. De asemenea, Lidl, liderul pieței românești de retail alimentar urcă tot printre primele 10 branduri eligibile, în timp ce categoria Restaurante, lanțuri fast-food și cafenele accede între primele 20, prin intermediul McDonald’s. În mod surprinzător, marca de cidru Strongbow a evoluat până pe poziția a doua a listei de branduri comerciale eligibile ca Superbrand.

„Peisajul brandurilor votate ca eligibile pentru acest statut, în România, în 2024, indică marea diversitate de opțiuni disponibile pentru consumatori, schimbarea comportamentelor de achiziție și consum, în pas cu dezvoltarea sectoarelor terțiar - servicii și, respectiv, cuaternar - tehnologia informației , dar si evoluția ‘economiei timpului liber’, plasând la vârf festivaluri. Consecvenţa în comunicarea de brand este confirmată de Visa, clasată pe primul loc în acest an, brandul regăsindu-se între primele patru branduri comerciale eligibile pentru statutul de Superbrand, în trei ediții anterioare, în timp ce Dedeman, FAN Courier, eMAG sau Banca Transilvania continuă sa fie cele mai apreciate mărci românești”, menționează Dorian Cazacu, Senior Client Director la Ipsos România.

Clasamentul Business Superbrands: Dintre sutele de branduri de business evaluate, principalele 20 operaționale în România, care depășesc cu mult media evaluărilor în categoriile din care fac parte, reprezintă diverse domenii de activitate: Colliers, NEPI Rockcastle, Mastercard, John Deere (IPSO Romania), Visa, One United Properties, Bitdefender, Globalworth Group, Amcham - American Chamber of Commerce in Romania, Bog'Art, DHL International Romania, FAN Courier, Strabag, Bosch, Siemens, Vodafone Romania, Google, Digi Romania/ RCS & RDS, Banca Transilvania și Henkel Romania. Din perspectiva mărcilor care au obținut cele mai mari scoruri absolute, lista este completată de Dante International (eMAG), Husqvarna, Carrefour Romania, Porsche Leasing Romania IFN, 3M, BVB - Bucharest Stock Exchange, OMV Petrom, Procter & Gamble Romania, Microsoft Romania, Farmacia Tei/ Bebe Tei, Philip Morris Trading și Ikea.