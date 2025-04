Tinerii își vor putea face firme de la 16 ani

Tinerii își vor putea face firme de la vârsta de 16 ani, în anumite condiții, potrivit unui proiect de lege depus joi la Senat de un grup de 30 de parlamentari PSD, printre care și Daniel Zamfir.

Potrivit proiectului de lege, persoana fizică cu vârsta între 16 și 18 ani, care poate înființa o firmă de exercițiu, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) are vârsta de minim 16 de ani, împliniți cel mai târziu în ziua înregistrării societății cu răspundere limitată în registrul comertului, maxim 18 ani;

b) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată;

c) prezintă acordul scris al părinților sau a tutorelui pentru dobândirea de părți sociale și de numire ca administrator al firmei de exercițiu.

Proiect pentru stimularea antreprenoriatului timpuriu

„Prin introducerea firmelor de exercițiu, ca entități care pot acționa în mod real în viața economică, are loc stimularea antreprenoriatului timpuriu prin reducerea vârstei minime de la care se poate înființa o societate, la 16 ani, adolescenții care au idei de afaceri inovatoare pot începe mai devreme să-și dezvolte proiectele.

Tinerii cu pasiune pentru tehnologie, servicii sau alte domenii pot beneficia de experiența practică obținută din administrarea unei firme încă din anii de liceu.

La 16 ani unii tineri pot avea motivația pentru a începe un proiect propriu. Implicarea directă în antreprenoriat ajută tineri să dobândească abilități de management, contabilitate, marketing, comunicare și lucru în echipă și să își descopere vocația de antreprenori, conducând la dezvoltarea competențelor și responsabilității.

Tinerii sunt tot mai prezenți în mediul online și pot avea idei de afaceri care să vizeze aplicații, site-uri web, platforme de gaming, e-commerce etc. Accesul devreme la oportunități de dezvoltare antreprenorială se aliniază cu tendința globală de încurajare a startup-urilor în rândul adolescenților și studenților.

În unele țări există deja forme de sprijin pentru antreprenori încă de la 16 ani, inclusiv sisteme educaționale care pregătesc elevii pentru realitățile pieței. Prin această inițiativă România se aliniază la exemplele de bune practice din țări care au rezultate pozitive în domeniul antreprenoriatului tinerilor”, se precizează în expunerea de motive.

„Firma de exercițiu” SRL–FE

Initiațiva legislativă reglementează înființarea unui nou tip de societate cu răspundere limitată – „firmă de exercițiu” sau abrevierea SRL–FE de către tinerii cu vârsta între 16 și 18 ani.

Potrivit parlamentarilor, această vârstă corespunde cu studierea materiei educație antreprenorială/antreprenoriat în licee și de la care un tânăr are maturitatea necesară pentru a înțelege consecințele acțiunilor sale.

De asemenea, vârsta minimă de 16 ani corespunde cu vârsta de la care un tânăr poate încheia singur un contract individual de muncă și cu vârsta de la care se poate obține permis de conducere pe drumurile publice pentru anumite tipuri de autoturisme.

Domeniile de activitate interzise

Firma de exercițiu va putea avea cel mult 3 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 3).

În cele 3 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societății următoarele:

intermedieri financiare și asigurări,

tranzacții imobiliare,

activități de jocuri de noroc și pariuri,

producție sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.

Această limitare este necesară pentru protejarea tinerilor de tentația înregsitrării unui număr mare de CAEN-uri, și în acest fel activitatea societății nu se mai concentrează pe o idee de afacere a tinerilor antreprenori.

Cifră de afaceri anuală de maxim 20.000 de euro

Raportat la specificul firmelor de exercițiu, s-a prevăzut ca acestea pot deține active totale sau realizează o cifră de afaceri anuală netă de maxim 100.000 de lei, echivalentul a 20.000 de euro.

Firma de exercițiu are posibilitatea ținerii contabilității în partidă simplă, raportat la dimensiunea activității acesteia și va fi scutită de impozitul pe profit și pe venit.

S-a prevăzut ca la momentul depășirii acestor praguri, calitatea de firmă de exercițiu se pierde, iar activitatea economică a acesteia încetează.

Oficiul Registrul Comerțului are obligația verificării, la momentul înregistrării înființării, cesionării, fuziunii sau divizării, sub sancțiunea respingerii înregistrării, ca asociatul unic sau fiecare dintre asociați nu are calitate de asociat în mai mult de o firmă de exercițiu în funcțiune definite conform prezentei legi.

Firmele de exercitiu, înființate conform prezentei legi, pot benefjcia de finanțări în cadrul programelor finanțate din fonduri europene sau naționale.

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat sub nr. B125/2025, iar pentru a se putea aplica va trebui să fie aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial.