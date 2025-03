Succesul PENNY începe cu tine

La PENNY ne axăm pe oamenii din echipă pentru că aceștia reprezintă elementul central al companiei noastre.

Facem tot posibilul să facilităm un mediu de lucru sigur și propice pentru dezvoltarea profesională a fiecărui coleg în parte. Indiferent că îți dorești stabilitate sau vrei să avansezi în carieră, vei beneficia de suport și posibilități de creștere profesională pentru viitorul tău.

Un job sigur, aproape de tine

Știm cât de important este să ai un loc de muncă aproape de casă. Cu 417 magazine și peste 7.300 de colegi în toată țara, PENNY îți oferă oportunitatea de a lucra aproape de tine, într-un mediu stabil și prietenos.

Creștem împreună

La PENNY, fiecare coleg are șansa de a evolua. Nu doar promitem dezvoltare profesională, ci chiar o susținem prin traininguri, programe de specializare și promovări interne. 90% dintre managerii noștri s-au dezvoltat și au evoluat profesional în interiorul companiei, iar povestea lor te poate inspira și poate deveni și a ta.

„Am început să lucrez la PENNY în rolul de casier și evoluția mea profesională mă încarcă azi de emoție și mândrie. Cu sprijinul colegilor și trainingurilor oferite, am ajuns să fiu Adjunct de Magazin, iar apoi Șef de Magazin, și să am o echipă pe care mă pot baza. În cei peste 5 ani petrecuți aici, am învățat că dacă îți dorești să te dezvolți, ai toate șansele să reușești și mă bucur că munca mea și a colegilor este apreciată. Pentru mine, PENNY este un loc în care mă simt motivată și am mereu șansa de a învăța și de a evolua.” – Iuliana Ivana, Șef de Magazin PENNY

Mai mult decât un salariu – beneficii reale pentru tine

Un loc de muncă valoros pentru noi înseamnă unul recompensat corect. În plus, ne dorim să ai și avantaje care îți permit să te concentrezi pe ceea ce este cu adevărat important pentru tine.

· Salarii competitive și bonusuri de performanță pentru a recompensa implicarea;

· Tichete de masă și asigurare medicală privată, pentru confortul și siguranța fiecărui coleg;

· Oportunități reale de avansare în carieră pentru că ne place să evoluăm împreună cu colegii noștri;

· Participarea la training-uri și programe de specialitate pentru dezvoltarea abilităților;

· Zile libere suplimentare pentru evenimente importante din viață.

Un angajator de top, recunoscut an de an

De patru ani consecutivi, PENNY a fost desemnat Angajator de Top în România – o recunoaștere care confirmă angajamentul față de colegii noștri.

20 de ani de succes – și totul datorită echipei noastre

Din 2005, am crescut împreună cu echipa noastră. Astăzi, fiecare coleg contribuie la succesul PENNY și face parte dintr-o comunitate unită. Ne asigurăm că toți cei care se alătură echipei sunt bine primiți și au parte de un proces de integrare care îi ajută să se acomodeze.

Dacă îți dorești un loc de muncă unde să fii apreciat, să ai oportunități de creștere și să te simți parte dintr-o echipă adevărată, te așteptăm la PENNY!

Aplică acum pe cariere.penny.ro și hai să construim succesul împreună!