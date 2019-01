Vâlcov: Ministrul Finanţelor va cere intervenţia Consiliului Concurenţei pentru fluctuaţiile ROBOR şi euro

Darius Vâlcov a arătat că Guvernul a schimbat printr-o ordonanţă legislaţia Consiliului Concurenţei, astfel că instituţia va fi obligată să soluţioneze anchetele în termen de 6 luni, cu raport final, dar şi cu indicii sau o sinteză preliminară la 3 luni. În baza acesteia, Ministerul Finanţelor va cere Consiliului Concurenţei o anchetă privind evoluţia Robor şi a cursului valutar.

„Soluţia există şi a fost introdusă în ultima OUG. Le-a scăpat marilor artişti. Există o obligaţie acolo. Faimosul Consiliu al Concurenţei să nu mai tărăgăneze. OUG spune aşa: în trei luni trebuie să dai primele indicii şi în şase rezultatul final. Şi ministrul Finanţelor este pregătit să ceară intervenţia Consiliului Concurenţei, să vedem dacă există vreo înţelegere. Domnul Zamfir a fost aici şi a arătat cum în 2008 au dat-o pe faţă această tendinţă. Acum vor fi obligaţi să prezinte în şase luni raportul final”, a spus Vâlcov, la Antena 3.

„Cum se publică ordonanţa, ministrul Finanţelor este pregătit să ceară pentru Robor şi pentru euro intervenţia Consiliului Concurenţei”, a mai precizat consilierul de stat al premierului. Până în prezent, ordonanţa Guvernului nu a fost publicată în Monitorul Oficial.

Darius Vâlcov a acuzat, de asemenea, că fostul preşedinte Traian Băsescu a numit la conducerea Consiliului Fiscal economistul-şef de la Raiffeisen Bank, care la rândul său a numit preşedintele Consiliului Concurenţei.

„Consiliul Fiscal, făcut de Băsescu. S-au gândit să pună pe cineva acolo pe nouă ani. Pe cine au pus? Economistul Raiffeisen. Doar nu puteau să pună de la CEC. Şi nu avizează. De fiecare dată când iese şi spune că România nu face veniturile, când s-au tăiat pensiile şi salariile a fost foarte bine. Pieţele externe reacţionează. Mare atenţie că am făcut veniturile. Dar aşa e mereu când vine PSD la guvernare. Când a fost Cioloş, n-a zis nimic. Hop, veniturile au scăzut cu 10 miliarde. Consiliul Concurenţei. Cine punea preşedintele? Consiliul Fiscal. De la BCR nu ar putea să pună preşedintele? Am dat un exemplu. Nestle au zis hai să plecăm. Să dăm 2080 de lei salariul minim? Un tratament fair înseamnă şi la bine şi la greu. Din păcate noi am făcut exces de fair-play, în dauna capitalului autohton”.

