Unul dintre „duşmanii“ lui Teodorovici, reactivat în ANAF

Fost Ministru al Finanţelor şi fost preşedinte al Fiscului, Ionuţ Mişa a fost reactivat la şefia Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, de unde a fost îndepărtat prin detaşare de fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici.

„Doar mi-a încetat detaşarea de pe post. Practic m-am reîntors pe postul pe care sunt titular (din anul 2015) şi de pe care am fost detaşat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs după 16 ani în care am ocupat toate funcţiile publice (nu am sărit nici măcar una din treptele ierarhice) până la aceasta”, a declarat Ionuţ Mişa pentru HotNews.ro