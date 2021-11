Un asigurător anunţă că va acoperi doar riscurile asociate COVID-19 pentru persoanele vaccinate

Decizia Groupama se aplică în cazul Asigurărilor de sănătate şi Asigurărilor de viaţă.

”Încă de la începutul crizei sanitare am luat rapid decizii importante pentru a răspunde cât mai bine nevoilor reale ale clienţilor noştri, mai ales atunci când vine vorba despre viaţă sau sănătate. Una dintre aceste decizii a fost acoperirea derogatorie a evenimentelor cauzate de infectarea cu virusul Sars-CoV-2, fără costuri suplimentare pentru clienţi. A fost o decizie contrară practicilor standard la nivel industrie, pe care am luat-o pentru a ne arăta solidaritatea şi responsabilitatea într-un moment critic, în care nu aveam încă la dispoziţie prea multe instrumente prin care să ne punem la adăpost de pericolele acesui virus. Astăzi, din fericire, avem un vaccin care s-a dovedit a fi eficient în prevenirea infectării cu virusul Sars-CoV-2 şi foarte eficient în limitarea efectelor pe care acesta le are asupra organismului în cazul îmbolnăvirii. Am intrat, aşadar, într-o nouă etapă, în care responsabilitatea are un alt înţeles” a declarat Călin Matei, Director General Adjunct Groupama.

De la începutul pandemiei şi până în prezent, Groupama a plătit despăgubiri în valoare totală de peste 3,9 milioane de lei pentru evenimente cauzate de infecţia cu virusul Sars-CoV-2, evenimente acoperite în mod derogatoriu pentru poliţele de asigurare de viaţă, asigurările de sănătate şi cele de călătorii în străinătate.

Din această decizie de restrângere a acoperirilor pentru evenimentele cauzate de diagnosticarea cu Covid-19 doar pentru clienţii vaccinaţi sunt exceptate situaţiile în care acoperirile specifice Covid-19 sunt parte integrantă a condiţiilor contractului de asigurare, şi nu doar acoperiri derogatorii. În cazul contractelor de Asigurare pentru călătorii în străinătate, acoperirile rămân în continuare valabile, atât pentru persoanele vaccinate, cât şi pentru cele nevaccinate, conform scrisorilor de garantare actualizate periodic de companie şi afişate pe site-ul www.groupama.ro.

Dovada vaccinării va fi solicitată clienţilor doar în cazul avizării unui eveniment asigurat cauzat de virusul Sars-CoV-2, în vederea plăţii indemnizaţiei de asigurare.