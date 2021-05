Un angajat al ASF demască neregulile din instituţie: rude ale unor lideri PSD, angajate fără concurs pe salarii de 4.000 euro/lună

Cristian Muntean, angajat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a vorbit despre favorizarea asigurătorilor prin aplicarea de sancţiuni simbolice ori angajări pe criterii de rudenie (gineri, soţii) şi interese personale (amante).

Acesta le-a prezentat senatorilor un memoriu, în care îl acuză printre altele pe preşedintele Nicu Marcu că a angajat fără concurs zeci de persoane, inclusiv pe ginerele liderului PSD Paul Stănescu, Robert Marius Modan.

„În primele 30 de zile de la instalarea în funcţie a lui Nicu Marcu, acesta a numit prin delegare, fără concurs, în funcţie de conducere pe ginerele leaderului PSD Paul Stănescu, care se numeşte Robert Marius Modan. In acest fel, ginerele lui Paul Stanescu a ajuns sa castige 4000 de euro net/luna + prime, toata lumea din institutie stiind faptul ca ginerele lui Paul Stanescu este protejatul lui Nicu Marcu”, a spus Muntean. În plus, susţine Muntean, în lunile februarie, martie şi aprilie 2021, Nicu Marcu, făcut presiuni asupra unor angajaţi determinându-i sa semneze un act aditional de micsorare a salariului, pentru ca “e greu sa iti gasesti serviciu in timp de pandemie”. 99% dintre angajatii carora li s-a solicitat acest lucru, au semnat acel act aditional. În tot acest timp, atât preşedintele, cât şi întreg consiliul ASF nu şi-au micşorat salariile în semn de solidaritate, astfel încât au fost reduse salariile personalului tehnic, în timp ce veniturile de zeci de mii de euro pe luna + bonusuri ale consiliul ASF au rămas intacte. ", acuză Cristian Muntean în Memoriu. Salariul mediu net de bază în ASF este de 10.000 de lei (peste 2.000 de euro), iar membrii conducerii ASF au venituri nete lunare care ating şi 14.000 de euro. Citeşte şi: Ce salarii de nababi au şefii din ASF. Cel mai mic venit depăşeşte 70.000 de euro anual

Amenzi simbolice date asigurătorilor şi procese pierdute

Cristian Muntean reclamă printre altele faptul că "din iulie 2020, sub mandatul lui Nicu Marcu, presedinte al ASF, gradul de conformitate al asigurătorilor s-a deteriorat semnificativ, iar in consecinta, numarul de reclamaţii a crescut exponenţial.

În luna iulie 2020, ASF înregistra aproximativ 2.200 de reclamaţii/luna, iar la zece luni distanţă de la preluarea mandatului de presedinte al ASF al lui Nicu Marcu, ASF înregistreaza aproximativ 5.500 de reclamatii/luna."

Acesta mai arată că anul trecut ASF a primit 41.544 de reclamatii la adresa firmelor de asigurari, iar consumatorii au avut dreptate în 60% din cazuri adică aproximativ 25.000 de situaţii in care asiguratorul a încălcat legea, fără ca ASF să aplice amenzi semnificative.

"Cu privire la refuzul ASF de a aplica amenzi pietei de asigurari aşa-zis supravegheate, am sesizat Directia Nationala Anticoruptie, iar ulterior, informatii despre denuntul meu au ajuns in media in luna ianuarie 2021.

City Insurance şi Euroins au scăpat cu doar câteva sancţiuni

Muntean mai spune că "în ultimul an, ASF a constatat nereguli majore la City Insurance şi Euroins, le-a aplicat câteva mici sancţiuni, dar, în mod paradoxal, atunci cand asiguratorii au contestat sancţiunile în instanţă, ASF a pierdut procesele, pe considerente care ţin de vicii de procedură ale actelor întocmite de ASF (iar nu de fondul neregulilor constatate). Mai exact, instantele au dat castig de cauza asigurătorilor deoarece actele de sancţionare au fost întocmite incorect de catre angajatii ASF.

„Legea prevede ca ASF trebuie sa aplice amenzi semnificative, de la 50.000 la 500.000 lei asiguratorilor, pentru fapte precum neplata integrala sau la termen a despagubirilor. Desi consumatorii de asigurari reclama constant aspecte ce tin de neplata despagubirilor, iar reclamatiile sunt, statistic, gasite intemeiate in aproximativ 60% din cazuri, ASF aplica foarte rar amenzi, sau eventual, avertismente, chiar daca faptele sunt repetate.

Şi au câştigat în instanţă procesele cu ASF

În ultimul an, ASF a constatat nereguli majore la acesti asiguratori, le-a aplicat cateva mici sanctiuni, dar, in mod paradoxal, atunci cand asiguratorii au contestat sanctiunile in instanta, ASF a pierdut procesele, pe considerente care tin de vicii de procedura ale actelor intocmite de ASF (iar nu de fondul neregulilor constatate).

Mai exact, instantele au dat castig de cauza asiguratorilor deoarece actele de sanctionare au fost intocmite incorect de catre angajatii ASF. Spre exemplificare:

„Sanctiunile aplicate de ASF conducerii EUROINS au fost anulate de instanta, deoarece ASF nu si-a motivat decizia de sanctionare. O asemenea eroare flagranta este, din punctul meu de vedere, inexplicabila in mod logic, avand in vedere aparatul tehnic de specialitate de care dispune ASF si care nu putea ignora procedurile elementare aplicabile.

La inceputul acestui an, in luna Februarie, ASF anunta faptul public amendarea cu sume importante a conducerii societatii City Insurance. 8 membri din conducere au fost sanctionati cu 450.000 – 500 000 de lei fiecare.