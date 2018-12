Statul răsplăteşte românii care au cumpărat titluri de Centenar. Câţi au câştigat cei 5.000 de lei şi când îi vor primi

Ministerul Finanţelor Publice a organizat extragerea celor 1000 de câştigători ai bonusului de dobândă, selecţia s-a făcut electronic sub supravegherea unei comisii formate din 5 membri. Pentru bonusul de dobândă în valoare de 5000 de lei s-au calificat 18.071 de investitori persoane fizice, înregistraţi în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice şi ale Companiei Poşta Română.

Câştigătorii au fost desemnaţi prin tragere la sorţi, pe baza CNP-ului. Cei mai mulţi sunt din Bucureşti, Bacău, Iaşi, Prahova şi Argeş.

Până pe 9 ianuarie 2019, investitorii vor fi notificaţi la domiciliu cu privire la câştigarea bonusului de dobândă, iar banii pot fi ridicaţi de la Unităţile Trezoreriei Statului începând cu 10 ianuarie 2019. Investitorii vor avea la dispoziţie circa un an, până la 20 decembrie 2019, pentru a revendica premiul.

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în perioada 15 iunie-21 decembrie 2018 trei emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei în cadrul Programului Tezaur CENTENAR.

Dovada interesului crescut al populaţiei faţă de această metodă de economisire este numărul mare de români, 52.239, care au ales să investească peste 2 miliarde de lei în titluri de stat. Aceasta este cea mai mare sumă investită în titluri de stat destinate exclusiv populaţiei.

Titlurile de stat au fost achiziţionate prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, precum şi prin reţeaua de oficii poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română, astfel:

- prin Trezorerii: 1.734.314.674 de lei (40.759 investitori)

- prin Poşta Română: 338.477.753 de lei (11.480 investitori).

Titlurile de stat au avut o valoare nominală de un leu şi au putut fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente majore la data efectuării subscrierii. Prima emisiune a avut o dobândă de 5% pe an şi scadenţa la 5 ani, cea de-a doua o dobândă de 4,5% pe an şi scadenţa la 3 ani, iar cea de a treia o dobândă de 4,5 pe an şi scadenţa la 2 ani. Veniturile obţinute în urma tranzacţionării titlurilor de stat sunt neimpozabile.

MFP va continua şi în anul 2019 emiterea de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei.