Schimbări majore la Euroins, după deschiderea noului sediu. Câţi oameni angajează şi unde este centrul de daune

Noul spaţiu permite continuarea recrutării de specialişti şi creşterea echipei care oferă suport clienţilor. În paralel, continuă investiţiile pentru digitalizarea companiei, modernizarea aplicaţiilor online prin care clienţi îşi pot deschide dosare de daună şi noi tehnologii care permit un flux intern mai rapid de procesare a documentelor, ceea ce scurtează şi mai mult timpii de plată.

Noul birou al Euroins va funcţiona ca sediu operaţional, în timp ce la vechiul birou situat în zona Pipera, Euroins îşi va păstra centrul de daune şi servicii pentru clienţi. Demersurile pentru schimbarea sediului social au început încă de la sfârşitul anului trecut, iar modificarea a fost procesată şi înregistrată de Registrul Comerţului.

„Noul nostru sediu central din Bucureşti reprezintă încă o etapă finalizată cu succes în planul de transformare al Euroins, un proces care a început în 2021. Am parcurs un drum lung în doar un an. Noua noastră cultură organizaţională şi setul de valori al companiei sunt din ce în ce mai recunoscute şi în modul nostru de lucru.

Am ales acest nou spaţiu întrucât reflectă perfect aceste valori, este prietenos cu mediul şi se potriveşte perfect cu organizaţia noastră, precum şi cu nevoile angajaţilor noştri. În ultimul an ne-am mărit substanţial echipa, iar această creştere va continua cu noi produse de asigurare, cu atenţia sporită pe care o oferim pe partea de servicii pentru clienţi. În plus, continuăm să ne dezvoltăm infrastructura online, iar aceste investiţii în tehnologie au fost mai uşor de implementat într-o casă nouă.”, a declarat Tanja Blatnik, CEO al Euroins România.

Noul spaţiu asigură un mediu de lucru modern, adaptat cerinţelor şi tendinţelor actuale ale pieţei muncii, cu lucru mixt - prezenţă fizică si telemuncă. De asemenea, se pune accent pe colaborarea între angajaţi. Astfel, noul spaţiu are dimensiuni optimizate faţă de vechiul sediu al Euroins România din zona Pipera.

Noul sediul central al companiei este situate într-o clădire inteligentă de tip Clasa A - care corespunde standardelor înalte din perspectiva securităţii şi sănătăţii, cu un impact redus asupra mediului. J8 Office Park a fost ales de Euroins şi pentru accesibilitatea sa, întrucât acest nou parc de birouri este situat în zona de nord a capitalei, aproape de metrou.

“Noul sediul al companiei este un loc care ne reprezintă cu adevărat şi care spune povestea momentului în care ne aflăm. Amenajarea sa a urmărit realizarea unui mediu de lucru confortabil şi sigur, bine organizat şi cu o estetică armonioasă, în care să ne putem pune în valoare ca echipa. O echipă puternică, formată din profesionişti valoroşi şi dedicaţi, unită prin valorile care ne reprezintă şi pentru care Euroins este mai mult decât un simplu loc de muncă.

Noua noastră casă consolidează şi dă substanţă culturii noastre organizaţionala şi cu siguranţă confirmă preocuparea companiei faţă de ceea ce reprezintă cu adevărat cea mai importantă resursă: oamenii.”, a declarat Monica Sârbu, Director Resurse Umane al Euroins România.

De asemenea, Euroins a investit într-o nouă reţea tehnologică, cu servere rapide şi echipamente IT performante pentru a susţine aplicaţia Euroins prin care clienţii îşi pot deschide dosarele de daună online, dar şi pentru optimizarea fluxurilor interne de procesare a datelor şi scurtare a timpilor de plată.

Surse din piaţă au declarat pentru „Adevărul” că Euroins intenţionează să recruteze cel puţin 100 de specialişti în asigurări.

Din perspectiva siguranţei şi sănătăţii, noul sediu dispune de sistem de ventilaţie care introduce aer proaspăt 100%, fără ca acesta să fie recirculat. Astfel sunt captate 99,99% din particulele microscopice. Din perspectiva impactului asupra mediului, faţada clădirii este acoperită cu un material reciclabil. Clădirea foloseşte şi energie regenerabilă, încălzirea apei fiind asigurată de un sistem de panouri solare.