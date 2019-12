Românii, loc fruntaş în UE la consumul de bere

„Suntem bucuroşi că România rămâne în top 10 pieţe de bere din Europa, alături de Germania, Polonia, Marea Britanie, Spania, Olanda, Franţa, Republica Cehă, Italia şi Turcia, situându-se şi în anul 2018 pe locul 7 din punctul de vedere al volumului pieţei. Industria românească de bere este, totodată, unul dintre cei mai mari angajatori din Europa, un motor de creştere economică pentru economia locală, România ocupând locul 5 după Belgia, Marea Britanie, Austria şi Franţa, cu 5.973 de locuri de muncă generate direct şi peste 85.000 locuri de muncă create în sectoarele conexe”, declară Julia Leferman, Director general Asociaţia Berarii României.

Consumul de bere în anul 2018 (în 1.000 hectolitri)

În prezent, în Uniunea Europeană există peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvăluite de către Brewers of Europe, în timp ce atât producţia, cât şi consumul de bere au crescut treptat de la an la an în ultimii cinci ani.

Cifrele - lansate ca parte a ediţiei 2019 a Raportului anual privind tendinţele europene în materie de bere - arată o creştere continuă pe mai multe valori cheie. Volumul producţiei de bere în UE a depăşit 400 de milioane de hectolitri pentru prima dată în ultimii zece ani.

În 2018, consumul a crescut în fiecare ţară, consumatorii putând alege dintr-o gamă de bere mai variată şi mai specializată. Întrucât unii consumatori se îndreaptă către produse cu concentraţie mai mică de alcool, precum berea şi, în anumite ocazii, spre produse fără alcool sau cu conţinut scăzut de alcool din categoria berii, această creştere a berii coincide cu o scădere atât a volumului total de alcool, cât şi a consumului dăunător în Europa.

De peste o jumătate de deceniu, statisticile au arătat un progres constant şi susţinut în industria berii, consolidând în continuare contribuţia berii la economia europeană ca bun de consum major şi marfă de export.

Polonia este acum al doilea mare producător de bere - schimbând locurile cu Marea Britanie. În Franţa, a crescut numărul de fabrici de bere cu 45%, de la 1.100 la 1.600. Slovenia şi Irlanda au înregistrat creşterea numărului de berării cu 50%, respectiv 25%. Exporturile au crescut din nou, Belgia rămânând cel mai mare exportator de bere din UE, depăşind cu puţin Germania, în timp ce Olanda continuă să exporte aproximativ 40% din producţia de bere către alte părţi ale globului.

Locuri de muncă generate de industria berii (2018)