Însă, când totul va trece, ca să aveţi o reîntoarcere cât mai lină la viaţa voastră normală, puteţi profita şi altfel de acest moment – perfecţionându-vă cunoştinţele şi abilităţile.

Aici intervenim noi, LINK Academy, care am decis să facem cadou câteva dintre cele mai populare cursuri studiate la această instituţie internaţională de training al experţilor IT, tuturor celor care doresc să progreseze în carieră sau să se pregătească pentru a-şi găsi un job nou.

Studiu online de acasă – o modalitate excelentă de a dobândi abilităţi noi

Deja de mult timp, la LINK Academy, parte a companiei LINK group, se foloseşte cu mare succes primul şi cel mai modern sistem de învăţare Distance Learning.

Platforma LINK Academy Distance Learning a fost creată după standardele unor universităţi de top din lume, motiv pentru care cunoştinţele dobândite de cursanţi în acest fel nu rămân în urma celor pe care le dobândesc în mod tradiţional în sălile de clasă. În unele aspecte, chiar le depăşesc. Platforma Distance Learning este disponibilă 24h zilnic, 7 zile pe săptămână, şi vă oferă posibilitatea să finalizaţi şcolarizarea completă oriunde v-aţi afla, folosind laptopul şi calculatorul, dar şi telefoanele inteligente şi tabletele graţie aplicaţiilor LINK Academy iOS şi Android.

Acum aveţi şansa să vedeţi cum puteţi învăţa prin intermediul acestei platforme, complet gratuit! Experţii de la LINK Academy au pregătit cele mai căutate cursuri cu ajutorul cărora în următoarele săptămâni, veţi dobândi cunoştinţe utile din cele mai căutate domenii: IT şi business.

LINK Academy oferă în fiecare săptămână noi cursuri online gratuite

Pentru a dobândi abilităţile necesare avansării în carieră sau găsirii unui job nou, LINK Academy va aloca în fiecare săptămână cursuri online gratuite tuturor celor care se înscriu.

Astfel, veţi putea urma cursuri focusate pe cele mai căutate domenii IT sau de afaceri: de la cursuri de programare, cursuri de design şi CAD, până la cursuri de limbi străine şi abilităţi IT de business.

Cursurile sunt pentru începători şi nu necesită cunoştinţe prealabile pentru a le urmări, durează 30 de zile şi le puteţi frecventa imediat după înscriere. Dreptul la înscriere îl au toţi cei interesaţi.

Dobândiţi cele mai căutate abilităţi de IT şcolarizându-vă la LINK Academy

Ca să intraţi în lumea IT, trebuie să dobândiţi o educaţie de calitate şi să vă pregătiţi pentru viitoarea ocupaţie. Cursurile pe care le veţi urma vă pot ajuta să descoperiţi domeniul care vă interesează cel mai mult şi apoi să vă continuaţi perfecţionarea în direcţia potrivită la unul din departamentele LINK Academy.

Şcolarizându-vă la LINK Academy, în doar 12 luni puteţi asimila cunoştinţe necesare care vă vor introduce într-unul din cele mai căutate 6 domenii IT: programare, administrare, design şi multimedia, design 3D & CAD, IT business sau dezvoltarea aplicaţiilor mobile.

Pe lângă cunoştinţe de specialitate, pe perioada şcolarizării la LINK Academy veţi beneficia şi de susţinere deplină în construirea carierei. Dovada sigură a expertizei dvs. şi un mare avantaj la angajare îl vor reprezenta certificatele recunoscute pe plan internaţional, precum Cambridge, Oracle, Zend, Microsoft, Autodesk, Adobe şi altele, pe care le puteţi dobândi gratuit după încheierea cu succes a şcolarizării.

Echipaţi cu cunoştinţe IT practice, un certificat oficial şi experienţă practică, pe care le veţi dobândi în doar un an de şcolarizare, aveţi şanse excelente să începeţi o carieră de succes în IT.

Înscrierea la cursul WordPress gratuit este în curs. Înscrieţi-vă şi începeţi chiar azi studiu

Săptămâna aceasta LINK Academy oferă cadou cursul WordPress gratuit, unde veţi învăţa cum se creează site-uri, respectiv cum se folosesc numeroase instrumente pentru editarea lor şi cum să creaţi singuri un site – pentru voi şi pentru alţii.

Înscrieţi-vă aici şi începeţi să învăţaţi chiar de azi. Ca să nu rataţi vreun curs pe care LINK Academy îl va oferi în următoarele săptămâni, accesaţi această pagină cu regularitate.