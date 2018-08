Rafinăria Lukoil riscă să-şi înceteze activitatea din cauza unei conducte

Concret, conducta se află pe un teren care a fost vândut de proprietar unui dezvoltator imobiliar. Acesta din urmă, după ce a obţinut toate avizele necesare construcţiei unei clădiri (la ieşirea din Ploieşti spre Bucureşti) şi s-a apucat să sape fundaţia a dat peste această conductă care alimentează rafinăria cu apă. În timp ce se executau lucrările, conducta a fost uşor avariată.

Petrotel Lukoil a sesizat poliţia din Prahova, care a deschis deja două dosare penale.

„Am deschis două dosare penale. După ce am fost sesizaţi prima dată de Luckoil cu privire la faptul că o firmă de construcţii a efectuat lucrări de escavare care afectează conducta care alimentează cu apă Lukoil, am fost la faţa locului şi am deschis un dosar penal pentru tentativă de distrugere, pentru că era lezată doar izolaţia conductei. A doua zi, după cea de-a doua sesizare, la faţa locului am descoperit că fusese avariată conducta, în sensul că avea o gaură de 10 cm prin care ţâşnea apa. Atunci am deschis cel de-al doilea dosar penal, pentru distrugere. Este o situaţie mai specială. Continuăm verificările”, a declarat pentru „Adevărul” subcms Marian Popescu, purtător de cuvânt al IJP Prahova.

Situaţia mai specială la care face referire subcomisarul priveşte documentele de apartenenţă ale terenului pe care se află conducta, în sensul că există schiţe pe care le deţine atât Petrotel Lukoil, Primăria şi Administraţia Locală, care nu corespund cu realitatea.







Surse apropiate discuţiilor au declarat pentru ”Adevărul” că reprezentanţii Luckoil s-au adresat instanţei pentru a cere constatarea dreptului de superficie, ceea ce înseamnă că recunoaşte faptul că nu are niciun drept asupra terenului şi cere instanţei recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiilor de pe terenul aparţinând altei persoane.

Pe de altă parte, aceleaşi surse susţin că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ia în calcul suspendarea activităţii Petrotel Lukoil pentru că nemaiputându-se alimenta cu apă, nu poate face faţă unor posibile incendii.

În plus, firma de construcţii PFA Lupu Mărioara-Domnica a obţinut toate avizele necesare demarării lucrărilor de construcţii şi a notificat toate autorităţile şi Lukoil cu privire la existenţa conductei.