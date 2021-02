Proteste HoReCa: Patronii şi angajaţii au ieşit faţa localurilor timp de 30 de minute

Reprezentanţi şi angajaţi ai restaurantelor şi cafenelelor au întrerupt activitatea, în jurul amiezii, timp de o jumătate de oră. Ei au vrut să îşi arate, în acest fel, nemulţumirile faţă de măsurile cu imact major asupra industriei ospitalităţii, luate, însă, fără un dialog cu structurile care reprezintă acest domeniu, precizează Mediafax

Operatorii din industria ospitalităţii au oprit activitatea timp de jumătate de oră în oraşe precum Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Constanţa şi au ţinut în mâini mesaje publice adresate autorităţilor.

„HoReCa, speranţa interzisă”, „HoReCa capăt de drum”, „1 an de restricţii, zero despăgubiri”, sunt câteva dintre mesajele afişate de patronii de restaurante şi hoteluri şi de angajaţii acestora.

Potrivit Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), anul 2020 a marcat declinul industriei: „120.000 euro/an a însemnat pierderea medie per unitate în 2020; de la 400.000 de angajaţi, cât număra industria în 2019, am rămas 280.000 în 2021; de la 40. 000 de unităţi în 2019, am ajuns la 28.000, cifră în continuă scădere”.

De asemenea, conform datelor statistice publicate de INS, numărul total de înnoptări a scăzut la jumătate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019, iar înnoptările turiştilor străini au scăzut cu aproximativ 80%.

În privinţa structurilor de alimentaţie, s-a înregistrat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%, cei mai afectaţi fiind contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmaţi de contribuabilii mici (-32,2%) şi de cei mari (-27,8%).

Totodată, cifra de afaceri a structurilor de cazare, a scăzut cu 36,8%, cei mai afectaţi fiind marii contribuabili (-64,8%), urmaţi de contribuabilii mijlocii (-48,8%) şi de cei mici (-36,8%).