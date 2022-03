Premierul Nicolae Ciucă anunţă măsurile pentru protejarea populaţiei şi a locurilor de muncă VIDEO

”Am încheiat şedinţa de Guvern în cadrul căreia au fost aprobate unele acte normative, iar unul dintre acestea se referă la ceea ce am promis - protejarea cetăţenilor, a locurilor de muncă, a economiei -, măsurile de protecţie pentru ceea ce înseamnă creşterea preţurilor la energie şi gaze naturale”, a anunţat premierul.

Acesta a detaliat măsurile adoptate şi a precizat că MInisterul Energiei va căuta soluţii alternative pentru aprovizionarea cu energie.

“În cadrul OUG am stabilit următoarele. Pentru consumatorii casnici, care consumă până în 100 kwh – 0,68 de lei, măsura de care vor beneficiar 3,5 milioane de gospodării. Între 100-300 de kwh – 0,80 de lei, iar de această măsură vor beneficia 4,5 milioane de gosdpodării.

Pentru consumatorii non casnici, preţul va fi de aproximativ 1 leu per kwh, pentru întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderii din industria alimentară. Pentru consumatorii energointensivi se va aplica o schemă de ajutor de stat”, a explicat premierul Ciucă.

El a anunţat şi care vor fi preţurile în privinţa gazelor naturale.

“Pentru consumatorii casnici, preţul de 0,31 lei per kwh, iar pentru consumatorii non-casnici preţul va fi de până la 0,37 lei per kwh. Pentru întreprinderile care au avut un consum în 2021 de până la 50 de mii de kwh per oră se menţine acelaşi preţ”, a transmis premierul.

El a mai anunţat că la Ministerul Energiei se iau măsuri pentru tot ceea ce înseamnă identificarea de surse noi de energie şi de surse noi de aprovizionare cu gaze naturale.