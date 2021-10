Oficial BNR: Industria este în suferinţă, ne putem aştepta ca şi serviciile să sufere tocmai din cauza restricţiilor

„Industria este în suferinţă, ne putem aştepta ca şi serviciile să sufere tocmai din cauza restricţiilor, însă nu într-o măsură atât de mare cum am văzut anul trecut, pentru că învăţăm să trăim cu virusul şi efectiv găsim soluţii: certificatul verde, certificatul de vaccinare, care ne ajută şi ajută şi activitatea economică. În trimestrul 3 dar şi în trimestrul 4 agricultura este cu plus. Anul trecut ne-a lovit, iar anul acesta salvează ziua. Pare că per total vom vedea o reducere a ritmului, dar cifre bune pentru anul curent. Pentru anul viitor, ne aşteptăm la o creştere economică la potenţial sau puţin deasupra potenţialului. Undeva la media ultimilor 20 de ani. Tot în partea pozitivă, ar trebui sa vedem efectele PNRR, ar tebui să începem să vedem bani venind de la Comisia Europeană”, a spus Cristian Popa.

În opinia sa, există câţiva factori care ajută să vedem bani anul acesta din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Sunt piloni pe care CE alocă banii şi care vin cu reforme ataşate. Dacă faci reforma pilonului respectiv primeşti banii. E greu de crezut că vom face toate reformele, dar sper că măcar o parte din reforme să fie făcute şi o parte din bani să fie primiţi”, a mai spus el.

Vorbind de criza de pe diverse pieţe, Cristian Popa a spus că: „Mixul crizelor nu ajută, fie că vorbim de criza preţurilor din energie, criza supply chain, criza cargourilor. Toate se cumulează şi afectează industria. Acum agricultura care ne ajută. Anul viitor nu mai vedem aşa, vedem o încetinire semnificativă faţă de acest 8%. Sunt cifre mult mai mici”.

Acesta a fost întrebat dacă putem vorbi despre stagflaţie.

„Părerea mea este că e destul de greu să avem stagflaţie în România, din două motive: avem un procent puternic de convergenţă către media Europeană şi avem această situaţie de ţară emergentă, care are o ţintă mai înaltă spre care tinde să meargă şi cred că ne ajută trendul. Sunt şi trenduri care ne trag în jos: demografie, dezechilibre.”