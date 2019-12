Ministrul Transporturilor: Baronul de Neamţ, Ionel Arsene, a dat „firmelor de casă“ 81 milioane de euro. Cine a efectuat lucrările

„De la începutul mandatului am solicitat, aşa cum era normal, declanşarea unor misiuni de audit şi control pentru a vedea care este situaţia reală pe proiectele de infrastructură. Ceea ce am anticipat, s-a şi adeverit. Sunt sigur că situaţia de la DRDP Iaşi, unde risipa banilor românilor nu are margini, nu este una singulară.

Vremea firmelor ”de casă” ale baronului de Neamţ, Ionel Arsene, a apus şi vă spun că de acum înainte orice decizie trebuie luată şi asumată, conform legii. Stilul ”pompieristic” şi ”heirupist” de a evalua ”la ochi”, o lucrare ce presupune proiectare şi execuţie nu se mai regăseşte în acest mandat al meu.

Nu este posibil ca la o astfel de lucrare procedura de achiziţie să nu fie derulată pe baza unei analize serioase şi profesioniste. Ar fi trebuit să ştie foarte bine că banii nu sunt ai lor, aduşi de acasă, ci ai tuturor cetăţenilor acestei ţări.

Să dai apropiaţilor tăi contracte fără licitaţie, în valoare de 81 milioane euro, este încă o dovadă de tupeu maxim al politrucilor care au guvernat ţara, până în noiembrie. Toate documentele aferente acestei ”prietenii financiare” vor fi transmise către organele statului, iar cei vinovaţi cu siguranţă vor răspunde” a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

Vor fi sesizate organele de anchetă

Lucian Bode a afirmat, prin intermediul unui comunicat, că după prima lună de mandat, s-a terminat o etapă din misiunile de audit şi control dispuse de către conducerea Ministerului.

„Astfel la nivelul unităţilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului au fost identificate o serie de deficienţe care vor fi comunicate organelor abilitate ale statului, pentru luarea măsurilor care se impun.

Modul în care au fost cheltuite fondurile publice şi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la procedurile de achiziţii publice au fost printre temele controalelor realizate”, a informat Ministerul Transporturilor..

În cazul Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi, din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au fost efectuate verificări cu privire la derularea achiziţiilor publice în anul 2019.

Aici, Corpul de Control al Ministerului a identificat o serie de deficienţe grave în desfăşurarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie de lucrări pentru punerea în siguranţă a obiectivelor de pe DN 15 km 242+200 – km 286+250 (zona Bicaz):

Potrivit Ministerului Transporturilor, „conducerea DRDP Iaşi cunoştea situaţia acestui sector de drum, încă din anul 2018, dar nu a întreprins demersurile necesare pentru remedierea problemelor existente, în privinţa refacerii părţii carosabile în urma alunecărilor de teren, asigurarea siguranţei participanţilor la trafic şi promovarea documentelor ce stau la baza elaborării şi aprobării actelor normative necesare alocării sumelor pentru intervenţie”, a informat ministerul.

Plata banilor, aprobată de Narcis neaga, în baza inspecţiei vizuale

Pe de altă parte, susţine Lucian Bode, „motivele de extremă urgenţă în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică nu au fost determinate de evenimente imprevizibile”, iar agravarea stării drumului DN 15, din primăvara anului 2019, pe unele sectoare, ar fi fost cauzată, printre altele, de inacţiunea DRDP Iaşi şi a ignorării măsurilor din Programul de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren anexă la Hotărârea nr. 25/2018 a Comitetului judeţean Neamţ pentru situaţii de urgenţă.

Un alt rezultat al controalelor este că CNAIR ar fi aprobat, prin directorul general Narcis Neaga, plata sumei de peste 387 milioane lei destinată acestor lucrări, fără a avea la bază un studiu geodezic şi o expertiză tehnică, ci doar în urma inspecţiei vizuale a obiectivelor.

„În urma încheierii contractului de achiziţie publică, din data de 13.05.2019, antreprenorul avea obligaţia depunerii unei garanţii de bună execuţie (10% din preţul contractului) fapt care nu s-a întâmplat la momentul semnării, conform obligaţiilor contractuale. Scrisoarea de garanţie a fost emisă cu o întârziere de 5 luni, în data de 18.10.2019. Acest lucru a fost posibil prin semnarea unui act adiţional potrivit căruia antreprenorul putea constitui garanţia de bună execuţie prin reţineri succesive de sume, în urma lucrărilor efectuate”, susţine Lucian Bode.

DN15 este un drum naţional care leagă oraşele Turda şi Bacău şi are o lungime de circa 320 km.

Cine a efectuat lucrările

Potrivit presei locale, lucrările de reabilitare a DN 15 ar fi fost efectuate de Danlin XXL SRL, Direcţia de Drumuri şi Poduri Iaşi explicând că nu a fost nevoie de licitaţie, pentru că respectivele drumuri, exceptând Bicaz-Poiana Teiului, au beneficiat de reparaţii curente.

„Acestea au constat numai în pregătirea terenului şi aşternerea covorului asfaltic, lucrările fiind executate în regie proprie. Mixtura asfaltică folosită a fost cumpărată de DRDP, în baza a două contracte, de la societatea Danlin XXL SRL, la preţul de 300 de lei/tonă, inclusiv TVA.

Reparaţiile au inclus şi pregătirea terenului, adică îndreptarea denivelărilor, însă costurile au căzut în sarcina drumarilor de la stat. De aceea, afirmă oficialii de la DRDP Iaşi, stratul de asfalt nu este identic pe toată suprafaţa carosabilă. Asta înseamnă că nu se ştie exact care este grosimea stratului de asfalt, aceasta oscilând de la o zonă la alta”, scrie atacul.ro

Potrivit informaţiilor publice postate pe site-ul Ministerului Finanţelor, firma Danlin XXL cu sediul în Secuieni, are 142 de angajaţi şi a înregistrat anul trecut un profit de 27,19 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 112 milioane de lei.

Danlin XXL este deţinut inte­gral de Dan Amură­riţei, potrivit datelor de pe site-ul listafirme.ro.

Ionel Arsene controlează prin interpuşi mai multe firme din construcţii

Ionel Arsene, aflat în cercul intim de putere al lui Liviu Dragnea, ar controla prin interpuşi mai multe firme din construcţii.

În luna septembrie, G4media.ro scria că o grupare din regiunea Moldovei apropiată de baronul PSD de Neamţ, Ionel Arsene, şi de şeful Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, controlează o adevărată afacere cu materiale de construcţii pentru drumuri şi infrastructură civilă.

Concret, o serie de firme controlate sau apropiate de Ginel Vlăsie, considerat omul lui Arsene, au câştigat mai multe licenţe pentru exploatarea balastierelor în zona Moldovei. Totodată Agenţia pentru Resurse Minerale gestionează acordarea acestor licenţe. Astfel, Ionel Arsene, ar fi ajuns să controleze o bună parte din activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, potrivit G4media. Asta pentru că baronul de Neamţ l-a impus în fruntea instituţiei pe Gigi Dragomir.

Totodată, mai multe firme controlate de gruparea Arsene câştigă licenţe importante de exploatare a balastierelor. Acestea sunt: Aqua Park din satul Slobozia, judeţul Neamţ, Mavgo Holding, Astral Trading SRL din Piatra Neamţ, Danlin XXL din comuna Secuieni, Neamţ şi Pro Invest din Piatra Neamţ.