Ministrul Dezvoltării Ion Ştefan, aviz negativ în comisiile parlamentare

Au fost înregistrate 20 de voturi împotriva sa, 8 voturi „pentru” şi 3 abţineri.

Principalele afirmaţii:

- Vom continua procesul de transparentizare şi digitalizare;

- Suntem primul minister din România care a reuşit în decurs de 3 luni să doteze fiecare funcţionar cu semnătură electronică calificată.

- Suntem în plin proces de tranziţie de la creionul chimic la semnătura electronică;

- Vom reducere cu 25% personalul de execuţie din minister;

- Am găsit un minister în care numărul secretarilor şi subsecretarilor era atât de mare încât angajaţii nu mai ştiau de la cine să obţină semnătură;

- Continuă PNDL prin armonizare cu alte programe de investiţii, oprirea risipei banului public şi finanţarea investiţiilor realizate corect. Plătim doar investiţiile executate corect conform contractelor. Toate cererile de plată au fost verificate şi unde au fost găsite nereguli plăţile au fost oprite;

- 436 de milioane de lei au fost neconforme;

- La CNI am găsit un grad de alocare de 54%, în două luni am reuşit să cheltuim 100% şi un profit de 2 milioane de lei;

- Am urmărit stadiul lucrărilor de la Euro 2020 astfel încât constructorii să îşi respecte termene;

- În perioada următoare vom urmări cele 400 de contracte în diverse stadii de implementare;

- Pentru infrastructura de sănătate sunt 18 investiţii contractate;

- La preluarea mandatului exista un risc de dezangajare de peste 330 de milioane de euro din fonduri europene. Am luat măsuri şi am evitat dezangajarea.

Contre cu fostul ministru

Daniel Suciu (PSD), fostul ministru al Dezvoltării, l-a acuzat pe Ion Ştefan că a desfiinţat ordonanţa privind descentralizarea fondurilor europene, propusă de ministrul Fondurilor Europene.

„Vă asumaţi punctul de vedere trimis domnului Orban în legătură cu OUG privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale şi de investiţii, la nivel regional propusă de ministrul Fondurilor Europene? E un memoriu prin care desfiinţaţi ordonanţa colegului dumneavoastră, domnul Boloş. Citez: „Pentru modificările legislative trebuie şi susţinere parlamentară. Nu este exclusă oportunitatea UDMR de a cere autonomia Ţinutului Secuiesc pe care o pot cere din nou şi pot pune presiune pe noul guvern, dincolo de motivele de constituţionalitate. Propunerea ministerului fondurilor europene nu are o abordare coerentă. Implementarea propunerii, insuficient pregătită şi într-un timp foarte scurt poate compromite gestionarea fondurilor europene”. Vreau să îmi explicaţi câţi secretari de stat are ministerul? Eu ştiu că aveţi 6 secretari de stat, 6 secretari de stat am avut şi noi”, a acuzat Suciu.

Deputatul PNL Florin Roman l-a acuzat pe Daniel Suciu că politizează un subiect important, precum cel al fondurilor europene. „E foarte bine ca sunteţi nervoşi, înseamnă că vă doare”, a spus acesta.

Ion Ştefan a răspuns că va iniţia un proiect de lege cu privire la descentralizarea programului naţional de dezvoltare. Potrivit lui, până la finalul săptămânii va fi depusă o iniţiativă legislativă în Parlament, astfel încât să poată fi amendată dacă sunt probleme. Proiectul va propune în linii mari descentralizarea pe cele 8 regiuni de dezvoltare.

Ion Ştefan s-a mai contrat cu Daniel Suciu, acuzându-l că nu a controlat lucrările derulate prin PNDL 1 şi PNDL 2.

Ion Ştefan a arătat că, potrivit documentelor de la Curtea de Conturi, ministerul nu a efectuat controale comparativ cu situaţia din teren motivând un număr redus de personal şi un volum mare de muncă. „Domnule ministru Suciu, când aţi adus o doamnă cercetată penal în minister nu aţi putut să o puneţi la muncă?”, i-a spus Ştefan deputatului PSD Daniel Suciu, potrivit Libertatea.

Ministrul a precizat şi ce realizări a avut în cele trei luni de mandat. „Cea mai mare realizare este oprirea sifonării banului public, toleranţă zero când vorbim de cheltuirea banului public într-un mod necuviincios. Am oprit risipa, deci nu există cerere de plată înaintată Ministerului Lucrărilor Publice să fie achitată fără a fi verificată. Toate lucrările, absolut toate lucrările executate prin PNDL 1 şi 2 au fost controlate, toate cererile. Vom controla şi ce a fost în urmă, vom controla toate lucrările, toate alocările, s-au cheltuit prea mulţi bani din bugetul statului fără a da nimeni socoteală”, a afirmat Ion Ştefan, în cadrul audierii.

Despre programele PNDL 1 şi PNDL 2, ministrul a precizat că, de la preluarea mandatului, „toate cererile de plată au fost verificate către ISC, dar şi de Corpul de control al ministrului”. El a adăugat că, acolo unde au fost găsite nereguli plăţile au fost oprite, „principala cerinţă fiind corecta cheltuire a banului public”.