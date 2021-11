Guvernul alocă bani pentru alimentarea cu energie termică a 31 de localităţi din ţară. Bucureştiul nu se află pe listă

„Am alocat suma de 310 milioane de lei pentru mai multe municipii, cele care au făcut solicitări pentru unităţile de termoficare. Pe lista localităţilor se află şi municipiul Motru, cu suma de 3.814 mii lei. De fiecare dată când au fost proiecte de finanţat ori când au fost făcute solicitări pentru fonduri, primarii din Gorj au găsit sprijin la Guvernul liberal.”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, reprezentanţii Ministerului Dezvoltării au anunţat joi că Executivul a aprobat alocarea unor sume din Fondul de rezervă în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, a populaţiei.

Potrivit sursei citate, 310.426.000 lei au fost alocati pentru 31 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), în funcţie de solicitările acestora înregistrate la Ministerul Dezvoltării.

„Asigurăm continuitatea furnizării de energie termică în localităţi. Am asigurat resursele financiare necesare pentru acoperirea facturilor datorate către furnizori de autorităţile locale”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Totodată, ministrul a precizat că abia aseară a fost primită şi solicitarea de alocare a sumei de 968 milioane lei din partea Municipiului Bucureşti, pentru care nu a existat timpul fizic pentru o analiză care să permită o fundamentare corectă în raport cu celelalte solicitări.

„Cererea respectivă va face obiectul unei analize ulterioare împreună cu Ministerul Finanţelor.”, menţionează sursa citată.

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat că a solicitat, miercuri, Executivului, prin MAI şi Ministerul Dezvoltării, diferenţa de subvenţie pentru căldură care rezultă din preţul de 380 lei, cât este astăzi, comparativ cu 195 lei per gigacalorie, preţul de producţie de anul trecut.

„Am solicitat diferenţa de subvenţie care rezultă din preţul de 380 lei azi, faţă de 195 lei per gigacalorie anul trecut preţul de producţie. Am făcut o diferenţă între care a fost subvenţia pe care ar trebui să o plătească primăria anul acesta, la preţul de anul acesta şi care a fost subvenţia pe care am plătit-o iarna trecută. Şi diferenţa asta este 920 de milioane lei. Aceasta este solicitarea pe care am făcut-o oficial ieri”, a precizat, joi, Nicuşor Dan.

La începutul acestei luni, premierul Florin Cîţu le-a transmis primarilor că statul va subvenţiona o parte din gigacalorie în această iarnă, dar că trebuie stabilite exact principiile de alocare, în condiţiile în care unele localităţi, precum Timişoara ori Iaşi, cer sume mai mari.

„Pentru ce facem alocari de la fondul de rezerva, din bugetul de stat? O facem pentru a susţine o parte din subvenţia la gigacalorie, nu pentru amenzi, plăţi restante etc. Asta nu vom face.", a spus Cîţu care a cerut stabilirea unor principii clare de alocare a banilor către primării.