Eliminarea taxei din energie. Teodorovici îl contrazice pe Tăriceanu: Dacă se va modifica ceva, va fi o discuţie în coaliţie

„Este un subiect care va trebui discutat în primul rând în coaliţie, în Guvern şi vedem care va fi decizia finală. OUG 114 se adresează mai multor domenii, acesta este unul dintre ele. Dacă se va modifica ceva, va fi o discuţie în coaliţie, apoi în Guvern şi vedem decizia aplicată într-o şedinţă de guvern”, a spus Eugen Teodorovici la Digi24.

Nimeni nu porneşte de la ideea de modifica din start ceva sau de a nu modifica, a precizat ministrul.



Întrebat dacă bugetul rezistă fără această taxă de 2%, ministrul Finanţelor a răspuns că, „în cazul în care o astfel de taxă s-ar elimina, ar fi efectul exact invers”.

„Noi am spus de la început, noi nu punem o astfel de prevedere legală pentru a aduce la buget astfel de venituri. Taxa pe lăcomie în cazul băncilor are în buget prevăzută o sumă egală cu 0. Nu am anticipat nimic de a aduce la buget. Noi am impus această taxă pentru a descuraja băncile vizavi de o practică, spunem noi, incorectă faţă de români, cei care îşi iau împrumuturile în lei. (...) Absolut deloc nu afectează”, a mai afirmat acesta.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat miercuri a discutat cu premierul Viorica Dăncilă, care a consimţit că taxa de 2% pe activele companiilor din energie este excesivă şi „cel mai probabil” Guvernul va renunţa la ea.

