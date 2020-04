Echipamentele medicale vor fi decontate din fonduri europene

Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, a declarat: „Pe ordinea de zi am propus proiectul de ordonanţă care cuprinde un pachet de măsuri ce urmează a fi finanţat din fonduri europene. O primă categorie de măsuri este pentru domeniul sănătăţii. Una dintre măsuri: echipamente medicale şi cele de protecţie medicală, am adăugat şi spitalele modulare şi containerele de logistică. Orice entitate care achiziţionează echipamente, dispozitive poate solicita decontarea fondurilor. Echipamentele medicale se pot achiziţiona de către unităţile sanitare, urmând ca procesul de decontare din fonduri să se deruleze ulterior. Toi cei implicaţi în tratamentul bolnavilor să nu aibă reţineri, fiindcă vom asigura la timp procesul de decontare a acestor cheltuieli. Ordonanţa mai prevede decontarea din foduri europene a cheltuielilor salariale cu asistenţii sociali/lucrătorii sociali care sunt implicaţi în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate in izolare la domiciliu pe perioada de epidemie cu COVID-19”.

Boloş a mai spus că a inclus şi stimulentul de risc medical, iar beneficiari sunt nu numai medici, ci tot personalul medical implicat în tratarea bolii: asistenţii medicali, personalul de pe ambulanţe, personal paramedical. Sunt luate în calcul 75.000 de cadre medicale care ar trebui să beneficieze de stimulentul de risc medical, valoarea fiind de 120 de milioane de euro. Totuşi, beneficiarii vor plăti impozit pe venit.

Ordonanţa mai prevede ca produse achiziţionate cu fonduri europene pentru persoane defavorizate să fie redirecţionate către persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum şi către copii şi persoane instiţutionalizate în centre de tip rezidential. În nota de fundamentare se arată că există un excedent de circa 170.000 de pachete cu produse de igienă.