Un francez stabilit în România și-a făcut un obicei din a conduce beat criță. Motivul surprinzător pentru care consuma alcool

Un cetățean francez care lucrează la un furnizor Dacia a fost prins de patru ori beat criță. Ultima ispravă i-a pus capac: polițiștii din Argeș l-au prins săptămâna trecută două zile la rând conducând cu alcoolemie mare, având în plus și permisul suspendat.

Francezul, care are rezidență în județul Argeș, a fost arestat pentru 30 de zile pentru conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul suspendat. La finalul săptămânii trecute, bărbatul, care trăiește în concubinaj cu o româncă cu care are un copil, a fost prins două zile la rând conducând beat în centrul Piteștiului. În prima zi, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conform analizelor de sânge, peste 3 g/l, limita pentru infracțiune fiind 0,80 gr/l. După doar o zi, francezul a fost depistat de polițiști din nou la volan, de această dată cu o alcoolemie de 1,60 la mie în aerul expirat.

La audieri, francezul era atât de beat încât nu a fost în stare să lege prea multe cuvinte. El le-a spus anchetatorilor că trebuie să facă naveta și că de aceea bea constant. Bărbatul, care locuiește în Ștefănești cu concubina și copilul, are 44 de ani și lucrează ca inginer la Mioveni pentru un furnizor de componente auto al uzinei Dacia.

Trebuie spus că francezul își făcuse un obicei din a conduce beat în ultima vreme. Bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar după ce, în ziua de 9 ianuarie 2025, fusese reținut de către polițiștii Serviciului Rutier Argeș pentru 24 de ore după ce condusese beat mașina în care se aflau concubina și copilul. De asemenea, în decembrie 2024, inginerul francez a mai fost depistat conducând fără drept și sub influența alcoolului de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni.

Pentru faptele sale, bărbatul riscă să stea la închisoare între 1 și 5 ani. Iar cum acesta are deja un cazier bogat în ultimele luni și este recidivist, riscă să primească o pedeapsă cu executare în loc de una cu suspendare.