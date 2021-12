Cum arată şantierul unui ciot de autostradă. Pro Infrastructura: Nu stă rău în teren. Din păcate, lunile de iarnă nu vor aduce un progres semnificativ

„Am filmat din dronă lotul Nuşfalău-Suplacu de Barcău din #AutostradaTransilvania (...) Contractul pentru cei 13,55 km a fost semnat în 30.09.2020 cu turcii de la Nurol şi are ordin de începere 01.02.2021, cu 6 luni proiectare şi 18 de execuţie. Proiectul tehnic a fost aprobat în august 2021. Pentru aproximativ 4 luni de muncă, din care două practic nu s-a lucrat din cauza vremii, constructorul nu stă rău în teren, ajungând la un stadiu fizic de aproximativ 8%. Din păcate, lunile de iarnă nu vor aduce un progres semnificativ. Tronsonul este unul banal, fără structuri impresionante, cu un relief ca-n palmă - o excepţie de la regula dealurilor transilvănene notorii pentru alunecările lor masive. Aici antreprenorul general nu are decât câteva pasaje şi poduri de făcut, un nod rutier şi un spaţiu de servicii”, arată Asociaţia Pro Infrastructura într-o postare pe pagina de Facebook.

„În mod normal, cu o mobilizare decentă din primăvară, menţinută tot anul viitor, vom putea circula între Nuşfalău şi Suplacu din primăvara anului 2023. Loturile blestemate până la Biharia (Oradea)? Suplacu-Chiribiş este în faza contestaţiilor după ce CNAIR a desemnat câştigătorul (Erbaşu). Iar Chiribiş-Biharia este complet blocat şi aproape de a treia (!) reziliere, aşa cum v-am explicat de multe ori anul acesta”, completează sursa citată.