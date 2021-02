Cîţu: Vom face patru reforme în acest an. Pensii, salarizare, educaţie şi administraţie fiscală. Românii le aşteaptă de 30 de ani

„Sunt 4 reforme, pensii, salarizare, educaţie şi administraţie fiscală. Sut lucruri pe care le vom face în acest an, pe care lumea le aşteaptă de 30 de ani de zile.

Ştiu că foarte mulţi lideri politici se vor da la o parte. Mi le asum eu!”, a declarat premierul Florin Cîţu sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută după vizita la Bruxelles.





„Analizând datele legate de anvelopa salarială din 2020 observăm că aceasta este de 109,5 miliarde de lei, sporuri pt condiţii de muncă şi alte sporuri este de 9,8% din total anvelopă salarială.

Potrivit art. 25 din legea 153/2017, partea variabilă conţine şi indemnizaţii, premii şi alte adaosuri care nu ar trebui să depăşească 30% din suma salariilor de bază.

Eu îmi amintesc că nu am susţinut această lege, nici eu nici colegii mei liberali. Sporurile nu sunt date pe criterii de performanţă.

Anul trecut aceste sporuri au fost de 26,7 mld lei, 24% din total anvelopă salarială”, a spus premierul.





Toţi miniştrii au cerut mai mulţi bani. La Ministerul Sănătăţii s-au alocat cu 0,7 miliarde de lei mai mult ca anul trecut





"Toţi miniştrii au cerut mai mulţi bani", a spus premierul. Totatul cererilor lor suplimentare a fost de 49 de miliarde de euro. Va fi făcută o evaluare a activităţilor miniştrilor la jumătatea acestui an. Prim-ministrul a explicat că a fost de acord să mărească bugetul, dar vrea să vadă şi performanţă şi reformă. Mai ales reforma companiile de stat. Fondurile de salarii ale operatorilor economici de stat au fost plafonate prin buget la nivelul anului 2020. Miniştrii au timp până la jumătatea anului să dea drumul la reforme. "Din start, construcţia bugetară pentru 2021 a fost suplimentată cu plata a peste 10 miliarde Acest buget se axează pe investiţii: 61,4 miliarde de lei sau 5,5% din PIB", a declarat premierul.

"La Ministerul Sănătăţii au fost alocate 11,4 miliarde de lei. Execuţia de anul trecut a fost de 10,7 miliarde de lei. Nu poţi ieşi în spaţiul public şi să spui că sunt bani mai puţini bani pentru Sănătate", a declarat premierul.









Anterior, premierul anunţase că în luna martie România va primi 2,4 milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19. "Începând cu aprilie, şi asta a fost concluzia discuţiilor cu doamna preşedinte, lucrurile vor demara şi mai rapid, rămânem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeană, 70% din populaţie la sfârşitul verii sau începutul lui septembrie", a afirmat el.





"Am prezentat situaţia din România, cum ne-am pregătit campania de vaccinare şi am fost felicitaţi pentru cum am pregătit campania de vaccinare. Am mulţumit preşedintelui Comisiei Europene pentru modul în care a pregătit toată această campanie, prin faptul că a început în acelaşi timp în fiecare ţară, Comisia Europeană a negociat în numele tuturor pentru că altfel am fi avut probleme de ofertă a vaccinului în anumite ţări", a afirmat Florin Cîţu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută după vizita la Bruxelles.





El a s spus că, chiar dacă au fost unele sincope la început, lucrurile funcţionează din ce în ce mai bine.





"În martie de exemplu o să primim 2,4 milioane de doze de vaccin, un milion de la AstraZeneca, 1,2 parcă de la Pfizer şi 230.000 de la Moderna. Începând cu aprilie, şi asta a fost concluzia discuţiilor cu doamna preşedinte, Lucrurile vor demara şi mai rapid, rămânem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeană, 70% din populaţie la sfârşitul verii sau începutul lui septembrie", a adăugat Cîţu.





Premierul a spus că a discutat şi despre propunerea de a sprijini procesul de producţie a vaccinului la nivel european, este un proces care are în vedere un obiectiv pe termen mediu şi lung. Cîţu a menţionat că Victor Costache, consilierul său onorific pe probleme de sănătate, este în legătură cu reprezentanţi Comisiei pentru a discuta aspecte concrete pe această temă.