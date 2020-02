Cîţu a primit aviz de respingere în Parlament. Schimb dur de replici între Teodorovici şi Cîţu la finalul audierilor

„Aş vrea să vă urez succes, dar mai degrabă îmi urează alţii mie”, şi-a început Teodorovici şirul atacurilor, adăugând că nu ştie dacă să pună întrebările pentru Cîţu, în condiţiile în care Ludovic Orban nu l-a însoţit la Comisie pe ministrul propus. Cîţu l-a întrebat dacă nu a luat în calcul să se apuce de stand-up comedy.

În replică, Florin Cîţu a afirmat că „domnul senator este de fapt un liberal, numai când e ministru e socialist”.

„OUG a venit fără studiu de impact”, a spus Cîţu.

Principalele declaraţii ale lui Cîţu:

O strategie pentru instituţiile financiar-bancar unde statul este acţionar. Aceste instituţii nu sunt cele mai profitabile, dar vrem să le facem profitabile şi să aducă dividende la stat.

Vom continua reorganziarea ANAF pentru a aduce mai mulţi bani la buget.

Am alocat la investiţii 50 mld. de lei, dar puţin diferit de ce era până acum. 50% sunt din fonduri UE, 50% din buget. Când am preluat acest mandat erau de 2,6% din PIB, unde erau şi în 2017, şi în 2016. În perioada asta am adus cheltuielile cu investiţii la peste 6% din PIB.

Bugetul pe 2020 depinde foarte mult de ce s-a întâmplat în 2019. În programul de guvernare am spus că ţinta pentru 2020 este un deficit de 3%. Nu am putut face asta pentru că a trebuit să plătim facturi.

Scandal pe tema banilor pe care băncile trebuie să îi restituie statului