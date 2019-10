CFR SA vrea să execute silit CFR Călători şi CFR Marfă: Datoriile sunt de aproape 1,2 miliarde de lei şi cresc

"CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei care creşte pe măsură ce trece timpul, iar CFR Marfă are o datorie de un miliard de lei. Am făcut notificări, mi-au plătit ceva din urmă, dar îi vor executa silit. Eu le-am înaintat câte un document în care le-am prezentat situaţia financiară a căii ferate române, că noi de la Infrastructură nu mai dorim să fim o bancă fără dobândă şi nu putem să subvenţionăm CFR Călători şi CFR Marfă, creându-ne un gol. Dacă ei au pierderi i-am rugat să nu le transfere către Infrastructură” , a declarat, marţi, directorul general al administratorului naţional de infrastructură, Constantin Axinia,citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, datoria CFR Călători este ''o gaură imensă" în bugetul companiei, în condiţiile în care aceste datorii au fost folosite la construirea bugetului în special pe fonduri proprii.

"Aceste fonduri sunt în exclusivitate pentru achiziţionarea de materiale şi servicii pentru buna funcţionare a căii ferate. Mă refer la servicii de mentenanţă pentru ridicarea restricţiilor de viteză, cumpărarea de aparate de cale, şine şi traverse ca să înlocuim pe cele care sunt rele şi reabilitarea unor poduri care nu au fost cuprinse în planul de reabilitare", a precizat şeful CFR SA.

În ceea ce priveşte CFR Marfă, Axinia a susţinut că le-a propus o variantă pentru reducerea sau compensarea datoriei de un miliard de lei.

"Eu am propus o variantă pentru CFR Marfă de a ajuta această companie: să-mi dea în banii ăştia nişte active ca să pot ajuta CFR Marfă în sensul de a nu fi executat de altcineva - vagoane, locomotive, terminale. Există un plan. Îmi voi dezvolta un departament de marfă în care vor exista vagoane şi locomotive apte de circulaţie. Cu o parte din vagoane şi locomotive îmi voi face propriul meu transport tehnologic. Ca un fel de holding. În momentul în care statul român va considera că are nevoie să creeze o altă 'Marfă' poate să dea dispoziţie, prin lege, ca aceste locomotive şi vagoane de la Infrastructură care au fost luate de la Marfă să creeze o altă societate de marfă", a menţionat el.

Directorul general al CFR SA a adăugat că ar putea achiziţiona şi trenuri pentru transport de călători.

"Aş vrea, sper să fiu tot aici, ca în momentul în care se va circula de la Bucureşti Nord la Otopeni să se circule cu material rulant aparţinând CFR SA, adică Infrastructură. Şi dacă reuşesc vă voi arăta un adevărat material rulant performant 2019. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Din toate societăţile desprinse din calea ferată, singura care este stabilă acum este CFR SA", a subliniat Constantin Axinia.