CALENDAR Fiscul a dat startul întâlnirilor pentru a îndruma contribuabililii în completarea Declaraţiei Unice

1,Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2, informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1,Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2, informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1,Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2, informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta 4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iulie 2018, noutati legislative.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta 4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iulie 2018, noutati legislative.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1,Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2, informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta 4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iulie 2018, noutati legislative.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1,Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2, informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic 3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017 5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iulie 2018.

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice; 2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari; 3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017; 4,Noutati si modificari legislative; 5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF; 6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice 2.Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta 4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iulie 2018, noutati legislative.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS 2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ; 3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta 4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ; 5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.

SFM Radauti

1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;

2, Completarea si transmiterea declaratiei unice 212 pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;

3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;

4,Noutati si modificari legislative;

5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;

6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iulie 2018.

13.07.2018

12:00

12