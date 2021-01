Bulgaria deschide anul turistic 2021 cu oferte de neratat pentru vacanţa la schi: 19 euro/persoană/noapte

Cele mai multe rezervări pentru Bulgaria au fost făcute, până acum, pentru jumătatea lunii ianuarie şi perioada vacanţei intersemestriale a elevilor, 30 ianuarie – 7 februarie. Vacanţa la schi în Bansko costă 19 euro/persoană/noapte la un hotel de trei stele cu mic dejun şi 23 de euro/persoană/noapte, la un hotel de patru stele. În Borovets costă 35 de euro/persoană/noapte, la un hotel de patru stele cu demipensiune, iar în Pamporovo, 27 de euro/persoană/noapte, la un hotel de patru stele cu demipensiune. La cererea turiştilor, oferta poate include şi permisul pentru teleferic şi echipamentul de schi. În telecabinele dezinfectate periodic au voie numai patru persoane, ori familii de maximum şase persoane. La hoteluri sunt deschise centrele SPA, în care turiştii se pot relaxa după o zi petrecută pe pârtie.

Bulgaria este destinaţia cu care debutează anul turistic 2021 pentru Hello Holidays, în lunile următoare fiind disponibile programe pentru România, Egipt, Dubai, Turcia, Republica Dominicană, Zanzibar.

Începerea campaniei de imunizare a populaţiei se simte în vânzările agenţiei organizatoare, încă din primele zile ale anului fiind făcute mai multe rezervări pentru vacanţe în Dubai, Egipt, Turcia, Grecia şi Bulgaria pentru lunile de vară şi toamnă.

„Anul a început bine. Apariţia vaccinului, care reprezintă soluţia ieşirii din pandemie, e mobilizatoare pentru turişti. Oamenii vor să călătorească şi fac rezervări cu multe luni înainte”, declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays

Pentru ceea mai solicitată destinaţie în ultimele luni, Turcia, programele Hello Holidays încep în februarie. Circuitelor consacrate, Ziua Îndrăgostiţilor la Istanbul, Istanbul şi Comorile Orientului, li s-au adăugat programe noi cu avionul sau cu avionul şi autocarul în Capadoccia şi Antalya, Coasta Lycia şi Antalya, Turcia de Sud - Est, Turcia de Nord - Est, Istanbul – Coasta Mării Negre. Programele au o durată de la şase la 10 zile şi costă de 174 de euro, în perioada de reduceri, activă până la finalul lunii februarie. Pentru testarea cu rapiditate şi la un preţ negociat până la 1 martie 2021, data stabilită de autorităţile turce pentru accesul cu un test negativ, agenţia îşi îndrumă turiştii spre clincile cu care are parteneriate.

Sejururi sau circuite noi în Dubai, Egipt sunt disponibile, din martie, alături de excursiile „O zi cât o vacanţă“ în România şi Bulgaria şi programe în Turcia, România, Serbia, Macedonia de Nord.

„Dacă în 2020 am pus accent pe vacanţe în siguranţă şi ne-am adaptat schimbărilor determinate de pandemie, în 2021, pe lângă vacanţe sigure oferim turiştilor noştri şi alte destinaţii decât cele care ne-au consacrat, Grecia, Turcia. Am mărit portofoliul cu sejururi şi circuite în Dubai, Abu Dhabi, Egipt, dar şi Maldive, Punta Cana/Republica Domnicană, Zanzibar”, declară directorul de marketing al Hello Holidays

Şi condiţiile de plată pentru sejururi şi circuite sunt modificate şi adaptate situaţiei de acum. Avansul la înscriere este de 10%, a doua tranşă, de 20%, se plăteşte până la 28 februarie şi ultima plătă se face cu 60 de zile înainte de plecare.