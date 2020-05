Amnistierea evazioniştilor, la un pas de adoptare

Comisia juridică din Camera Deputaţilor a întocmit un raport favorabil pentru proiectul de lege adoptat în februarie de senatori. Acesta urmează să meargă la vot final în Camera Deputaţilor.

Proiectul prevede că persoanele acuzate de evaziune fiscală nu vor fi urmărite penal dacă achită integral prejudiciul plus 20% din suma datorată. Iniţiativa mai prevede că, în cazul prejudiciilor sub 100.000 euro achitate, pedeapsa va putea consta doar în amendă, iar în cazul prejudiciilor sub 50.000 euro achitate, va putea fi aplicată doar o sancţiune administrativă. Toate persoanele inculpate pot scăpa de închisoare dacă una dintre ele achită integral prejudiciul.

„Mai pe româneşte spus, hoţul neprins e negustor cinstit, iar dacă eşti prins ca faci evaziune fiscală, nu mai săvârşeşti nici o faptă penală, atât timp cât dai înapoi statului, ceea ce trebuia să achiţi”, afirmă Florin Roman, liderul deputaţilor PNL.

Proiectul fusese iniţial adoptat de Parlament la finele anului 2018, dar Curtea Constituţională a decis, în martie anul trecut, că este neconstituţional. Acum, el a trecut din nou prin Parlament, dar cu modificări minore.

Iniţiatorul proiectului este deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru activităţi economice considerate incompatibile cu funcţia de deputat, fiind acuzat de dare de mită şi de administrarea unei firme.