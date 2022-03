A fost lansată platforma pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate prin PNRR

Platforma poate fi accesată aici

Potrivit datelor transmise de reprezentanţii MIPE, pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise, aplicanţii îşi vor crea cont în platformă şi, ulterior, vor putea completa toate informaţiile necesare în vederea depunerii de proiectelor.

„Independent de platforma dezvoltată de MIPE, instituţiile care coordonează implementarea investiţiilor finanţate în cadrul PNRR pot folosi platforme proprii pentru preluarea cererilor de finanţare. În cazul fiecărui apel de proiecte finanţat în cadrul PNRR, instituţiile responsabile de gestionarea fiecărui apel în parte vor anunţa atât momentul deschiderii apelului, cât şi platforma prin intermediul căreia vor fi depuse proiectelor pentru contractarea de finanţări.”, precizează sursa citată.

Aplicaţia a fost dezvoltată în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă are un buget total de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde euro sub formă de granturi şi 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Pentru implementarea Planului, România a încasat două tranşe de prefinanţare în valoare de 3,79 miliarde euro: o transă în valoare de 1,85 miliarde euro aferentă componentei de granturi, respectiv 1,94 miliarde euro din componenta de împrumut.

PNRR se bazează pe şase piloni, astfel încât să acopere nevoile României şi să urmărească concomitent priorităţile Uniunii Europene, respectiv: tranziţia verde, transformare digitală, creştere inteligentă, coeziune socială şi teritorială, sănătate şi rezilienţa şi politici pentru generaţia următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educaţia, sănătatea, renovarea clădirilor şi digitalizarea administraţiei publice.