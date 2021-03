30.000 de fermieri, aproape de colaps din cauza lipsei subvenţiilor

”Suntem în pragul dezastrului agricol, riscăm să fie pusă pe butuci ramura economică care ne poate scoate din criză! La această oră, situaţia fermierilor din majoritatea regiunilor ţării este, în multe cazuri, disperată din cauza lipsei capitalului de lucru. Blocajul financiar a ajuns o realitate dureroasă în anul 2021 şi mulţi fermieri riscă să îşi piardă afacerile, cu impact dramatic asupra asupra securităţii alimentare a României.”, explică Asociaţia Forţa Fermierilor.

Ratarea anului agricol 2021 înseamnă o producţie agricolă mai mică şi creşteri de preţuri la alimente, contribuţie mai mică din partea sectorului agroalimentar la PIB, dezechilibrarea şi mai tare a balanţei comerciale a României, zeci de mii de proceduri de insolvenţă demarcate şi până la un milion de hectare de teren ce vor rămâne necultivate.

Vlad Macovei, a declarat pentru ,,Adevărul”: ”Despăgubirea de la buget nu se asigura an de an, anul trecut a fost o situaţie exceptională pentru că fost probabil cel mai prost an din punct de vedere al secetei, din ultimii 20/30 de ani şi fermierii aveau nevoie de aceşti bani. Pe de-o parte pentru a-şi plătii datoriile către furnizorii de unde au cumpărat seminţe, pesticide, îngrăşăminte. Pentru că neavând producţie agricolă anul trecut, nu aveau cu ce să-şi plătească datoriile respective. Pe de altă parte, aveau nevoie să-şi cultive culturile din acest an. Adică să-şi cumpere produsele necesare pentru activitatea din acest sezon.”

Conform reprezentantului asociaţiei, în momentul acesta, estimările arată că din totalul de 80.000 de ferme afectate grav de seceta de anul trecut, peste 30.000 nu îşi vor putea înfiinţa culturile din acest an.

”Mulţi din fermieri, şi mai mici şi mai mari, au zero lei, zero bani în conturi, şi astfel, nu numai că nu îşi vor putea cumpăra imputurile necesare ci riscă chiar să intre in insolvenţă şi mai departe în faliment. Despăgubirile le-ar fi permis să plătească datoriile astea. Noi de asta am spus ca banii aceştia nu reprezentau nişte pomeni sau ajutoare sociale, ci ar fi fost injectaţi direct în economie.”, a spus Vlad Macovei.

Acesta a subliniat că, prin plata despăgubirilor, producţia agricolă de anul acesta ar fi crescut şi banii ar fi fost recuperaţi la buget din taxele şi impozitele care s-ar fi plătit de pe urma acestei producţii agricole obţinute în acest an.

În lipsa acestor despăgubiri, Asociaţia Forţa Fermierilor estimează că, producţia agricolă din acest an va fi cu cel puţin 25% mai mică, faţă de cât ar fi fost în mod normal, referindu-se la cele două culturi principale de grâu şi porumb.

Vlad Macovei a menţionat că, deficitul de producţii agricole va fi evident mai mare anul acesta faţă de anul trecut iar, dacă se va ajunge în situaţia de a nu fi acoperit consumul, ţara noastră va importa cantităţi mari de cereale.