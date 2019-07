275.000 de români, în pericol să-şi piardă locurile de muncă din cauza digitalizării

În următorii zece ani, 600.000 de locuri de muncă din România vor fi afectate de transformarea digitală generată de noile tehnologii, relevă raportul PwC’s Workforce Disruption Index, prezentat pe 2 iulie 2019 în cadrul evenimentului Workforce for the future. Upskilling for Era 4.0. Potrivit raportului, vor fi create 325.000 de noi locuri de muncă în următorul deceniu, în timp ce pentru alte 275.000 lucrătorii trebuie să-şi îmbunătăţească abilităţile digitale întrucât automatizarea şi introducerea inteligenţei artificiale vor elimina treptat activităţile repetitive.

”Raportul prezintă în premieră pentru România potenţialul impact al noilor tehnologii asupra locurilor de muncă, fiind foarte util pentru cei preocupaţi de modul în care transformarea digitală va reconfigura modelele de afaceri, anumite industrii şi chiar economia ţării.

Cea mai importantă observaţie este că dezvoltarea abilităţilor digitale ale angajaţilor devine vitală şi că, totodată, trebuie încurajate parteneriatele cu instituţiile guvernamentale pentru a căuta zone de interes comun, cum ar fi infrastructura, educaţia sau sănătatea, în care e nevoie de investiţii pentru a stimula adoptarea noilor tehnologii. În lipsa investiţiilor, nu pot apărea noi locuri de muncă în sectoare esenţiale.

Mai mult, în cazul economiilor vulnerabile la automatizare şi la schimbarea modelelor de afaceri, există riscul destul de mare ca unele locuri de muncă să dispară. Prin urmare, preocuparea pentru educaţie şi recalificare, inclusiv a guvernelor, poate să atenueze presiunea asupra persoanelor cu abilităţi care vor fi tot mai puţin cerute pe piaţa muncii în viitor”, spune Ionuţ Sas, Partener PwC România.

Principalele concluzii ale raportului pentru România:

• 600.000 de locuri de muncă vor resimţi impactul noilor tehnologii în România. Pentru menţinerea, respectiv crearea lor fiind necesară o strategie în domeniile inovării şi digitalizării.

• Inovarea şi digitalizarea vor contribui la eficientizarea proceselor, dar impun şi aplicarea unor strategii de îmbunătăţire a abilităţilor digitale ale lucrătorilor.

• Cele 600.000 de locuri de muncă pot aduce o contribuţie la creşterea Produsului Intern Brut (PIB) al României de 66 miliarde dolari, până în anul 2029.

• În industria manufacturieră, agricultură şi utilităţi, locurile de muncă au cea mai mare probabilitate de a fi înlocuite, având în vedere că aceste sectoare nu folosesc, în prezent, tehnologie şi automatizare. În aceste sectoare va fi nevoie de îmbunătăţirea abilităţilor digitale ale angajaţilor.

• Noile tehnologii vor genera noi locuri de muncă în special în domeniile: sănătate, educaţie sau servicii financiare.

“Schimbările sociale, economice, culturale şi tehnologice au un impact asupra fiecărei industrii şi ocupaţiilor. În acest context, raportul PwC reprezintă un punct de plecare pentru organizaţiile care vor să obţină un avantaj competitiv şi să analizeze perspectivele pentru industria lor, precum şi modul în care pot reacţiona la schimbare.

De exemplu, companiile care depind de costurile scăzute cu forţa de muncă, cum ar fi cele din industria prelucrătoare, pot începe să se reorganizeze intern, să îşi adapteze procesele şi să investească în dezvoltarea abilităţilor digitale ale angajaţilor pentru a face faţă obiectivelor pe termen lung”, explică Oana Munteanu, Senior Manager PwC România.

Despre studiu

PwC’s Workforce Disruption Index şi-a propus să ofere o imagine asupra perspectivelor forţei de muncă în contextul transformării digitale, analizând 163 de ţări, 18 industrii şi 22 categorii

