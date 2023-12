Securitatea cibernetică, imposibil de atins. Experții recomandă o colaborare mai strânsă între autorități

Evoluţia Inteligenţei Artificiale (AI), Machine Learning, precum şi intensificarea utilizării dispozitivelor IoT prezintă tot mai multe oportunităţi de atacuri din partea hackerilor şi, în acest context, nicio persoană sau organizaţie nu poate atinge un nivel de securitate cibernetică de 100%, este una dintre concluziile experţilor prezenţi la DefCamp 2023.

Pe acest fond, specialiştii au recomandat inclusiv o colaborare mai strânsă între autorităţi, organizaţii şi firmele specializate pe cybersecurity pentru a dezvolta un sistem redutabil de apărare, capabil să facă faţă celor mai abile şi sofisticate atacuri.

„Protocoalele de autentificare de tip zero-knowledge, securitatea tehnologiilor cloud, a echipamentelor şi dispozitivelor smart sau din industria de telecomunicaţii şi impactul automatizării în strategiile de apărare au fost printre cele mai importante subiecte abordate de specialişti la DefCamp 2023. O temă de discuţie la fel de importantă şi abordată într-o serie de prezentări a fost reprezentată de vulnerabilităţile infrastructurilor critice, mai ales într-un context geopolitic tensionat, în care părţile combatante pot apela la atacuri asupra acestor zone esenţiale pentru buna funcţionare a economiei unei ţări (...) Una dintre cele mai importante concluzii ale ediţiei din acest an a fost că nicio persoană sau organizaţie nu poate atinge un nivel de securitate de 100%, dar oricine poate lua măsuri adecvate, cu ajutorul specialiştilor, pentru a-şi dezvolta rezilienţa în faţa ameninţărilor cibernetice. Specialiştii au subliniat însă că acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-un efort comun al tuturor părţilor implicate”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor DefCamp 2023, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, nivelul de pregătire al participanţilor la DefCamp 2023 a fost unul extrem de ridicat, iar mai mult de un sfert au funcţia de Security/DevSecOps, aproape 20% Engineer/Architect, iar aproximativ 15% Senior/Expert/Head în domeniul cybersecurity.

De asemenea, peste 800 de concurenţi au intrat în competiţii la Hacking Village pentru a-şi testa cunoştinţele de hacking şi securitate cibernetică. Astfel, activităţile cu scop educativ sau competiţiile de tip Capture the Flag (CTF) au atras numeroşi concurenţi, iar locul 1 a fost ocupat de echipa internaţională PTB_WTL, locul 2 de LuckyLucian (echipă internaţională), iar locul 3 a de The Few Chosen, o echipă locală care a câştigat şi premiul „cea mai bună echipă din România”.