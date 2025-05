Scumpirile pun lacăt pe vacanțe: Românii aleg economiile în locul relaxării

Creșterea accelerată a prețurilor din ultimul an i-a împins pe români către bugete de austeritate când vine vorba de achiziții sau cumpărături mai importante, un studiu recent evidențiind că vacanța a devenit prea scumpă pentru foarte mulți români.

Pentru acest an, aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj realizat la inițiativa tbi bank, la nivel național, nu plănuiesc achiziții mai mari decât o vacanță sau două, iar două treimi spun că vor cumpăra doar dacă vor găsi reduceri consistente.

După vacanță, cele mai importante achiziții pe care le au în vedere românii în acest an sunt materiale pentru renovări interioare (28%), haine și încălțăminte (28,3%) și electrocasnice (24,3%). Totodată, doar 28% spun că vor face achizițiile atunci când au nevoie de produsele sau serviciile respective, indiferent de preț.

„Scumpirile din ultimul an au schimbat și comportamentul de consum al românilor. În 2025, observăm un profil de consumator mai prudent, care evită cheltuielile majore și este dispus să facă achiziții mai importante doar în condițiile unor reduceri semnificative. Într-un climat marcat de incertitudine economică și presiuni financiare, românii preferă să amâne achizițiile importante și să se concentreze pe nevoi imediate sau pe gestionarea mai strictă a bugetului personal. Cumpărătorul impulsiv e înlocuit, tot mai vizibil, de un profil rațional, cu apetit redus pentru risc și cu așteptări ridicate legate de valoarea oferită pentru fiecare leu cheltuit”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi.

Ce bugete de vacanță și-au rezervat românii

Legat de bugetul alocat pentru achiziții în acest an, circa o treime dintre români spun că suma este cuprinsă între 500 și 1000 de euro, aproape 27% au alocat 1000-3000 euro, iar 18,3% vorbesc despre un buget mai mic de 500 de euro. Un alt semn al austerității este faptul că cei mai mulți dintre subiecți (27,4%), spun că au alocat în acest an un buget asemănător cu cel de anul trecut, în contextul în care inflația a crescut semnificativ costurile. În plus, 13,3% spun că bugetul este cu 10-25% mai mare, iar 12,4% susțin că suma este cu 25-50% mai mică.

Întrebați de unde vor avea banii necesari pentru achizițiile mai importante din acest an, 68% spun că vor apela la economiile proprii, iar 18,7% vor alege opțiunea 50% din economii și 50% dintr-un împrumut. Dacă ar avea nevoie să facă un împrumut, peste 34% ar alege să ia de la rude sau prieteni, aproape 27% ar apela la un card de credit, iar 25,4% ar alege un credit de nevoi personale.