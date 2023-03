Saudi National Bank a pierdut 1 miliard de dolari după preluarea Credit Suisse de către UBS

Saudi National Bank, care a refuzat să ajute financiar Credit Suisse - al cărei principal acționar era -, a pierdut 1 miliard de dolari după preluarea băncii elvețiene de către UBS.

Saudi National Bank – cel mai mare acționar al Credit Suisse – a confirmat luni pentru CNBC că a fost afectată de o pierdere de aproximativ 80% din investiția sa.

Banca cu sediul la Riad deține un pachet de 9,9% din Credit Suisse, după ce a investit 1,4 miliarde de franci elvețieni (1,5 miliarde de dolari) în creditorul elvețian de 167 de ani în noiembrie anul trecut, la 3,82 de franci pe acțiune.

În condițiile acordului de salvare, UBS plătește acționarilor Credit Suisse 0,76 franci pe acțiune.

Reducerea semnificativă vine în timp ce autoritățile de reglementare încearcă să susțină sistemul bancar global. Lupta pentru salvare survine după câteva săptămâni tumultuoase în care au fost prăbușite Silicon Valley Bank din SUA și acțiunile First Republic Bank.

Acțiunile UBS, cea mai mare bancă din Elveția, s-au tranzacționat cu 10,5% la 9:28 a.m. ora Londrei (5:28 a.m. ET), în timp ce sectorul bancar din Europa a fost cu aproximativ 4% mai scăzut. Credit Suisse a scăzut cu 62%.

În ciuda pierderii, Banca Națională Saudită spune că strategia sa pe termen lung rămâne neschimbată. Acțiunile creditorului au crescut cu 0,58% luni, la 9:30 a.m., ora Londrei.

„În decembrie 2022, investiția BNS în Credit Suisse reprezenta mai puțin de 0,5% din activele totale ale BNS și c. 1,7% din portofoliul de investiții al BNS”, a spus Saudi National Bank într-un comunicat.

Acesta a spus că a existat „un impact zero asupra profitabilității” dintr-o „perspectivă a capitalului de reglementare”.

„Schimbările în evaluarea investiției BNS în Credit Suisse nu au niciun impact asupra planurilor de creștere ale BNS și asupra orientărilor viitoare pentru 2023”, a adăugat acesta.

Qatar Investment Authority, al doilea cel mai mare investitor al Credit Suisse, deține un pachet de 6,8% din acțiuni în bancă și a suferit, de asemenea, o pierdere semnificativă. QIA nu a răspuns la o solicitare de detalii suplimentare.

Acționarul saudit „s-a împușcat în picior”

Prăbușirea Credit Suisse a survenit după mulți ani de scandaluri, pierderi de miliarde de dolari, schimbări de conducere și o strategie care nu a reușit să inspire încredere investitorilor.

În februarie, banca – a doua ca mărime din Elveția – a raportat cea mai mare pierdere anuală de la criza financiară din 2008, după ce clienții au retras peste 110 miliarde de franci.

În decembrie 2022, Credit Suisse a strâns fonduri de aproximativ 4 miliarde de dolari de la investitori, inclusiv de la mari bănci din Golf și fonduri suverane precum Saudi National Bank, Qatar Investment Authority și Saudi Olayan Group. Fondul suveran de avere al Norvegiei, Norges Bank Investment Management, este, de asemenea, un acționar majoritar.

Declinul brusc și brusc care a început săptămâna trecută și a dus la vânzarea de urgență a băncii este parțial vina Băncii Naționale Saudite, susțin unii.

Președintele Băncii Naționale Saudite, Ammar Al Khudairy, a fost întrebat miercuri de Bloomberg dacă își va crește pachetul de acțiuni la creditorul elvețian în dificultate. Răspunsul său a fost „absolut nu, din multe motive în afara celui mai simplu motiv, care este de reglementare și statutar”.

Comentariul a declanșat panica investitorilor și a făcut ca acțiunile Credit Suisse să scadă cu 24% în timpul acelei sesiuni, deși declarația nu era de fapt nouă; banca saudită a declarat în octombrie că nu intenționează să-și extindă participațiile dincolo de actualul 9,9%.

„Chiar dacă situația de la Credit Suisse nu era perfectă și investitorii aveau multe semne de întrebare cu privire la viitorul băncii, BNS nu a ajutat să-i calmeze pe investitori și s-a împușcat în picior”, cu comentariile președintelui, unul din Emiratele Arabe Unite. bancher de investiții, care a cerut să nu fie numit din cauza restricțiilor profesionale, a declarat pentru CNBC.

„Fiind cei mai mari acționari ai băncii, ei aveau cel mai mult de pierdut dacă banca se prăbușește și exact asta s-a întâmplat”, a spus bancherul.

Președintele Băncii Naționale Saudite a încercat să calmeze situația a doua zi, spunând Hadley Gamble de la CNBC din Riad că „dacă te uiți la modul în care întregul sector bancar a scăzut, din păcate, mulți oameni doar căutau scuze”.