Românii din străinătate au trimis peste 570 milioane de euro în țară. Din ce state s-au remis bani

Digital banking-ul a devenit, în ultimii ani, mai mult decât o alternativă la banking-u clasic pentru nevoile financiare obișnuite ale clienților - plăți, împrumuturi, economii.

Tot mai mulți clienți folosesc azi băncile din telefonul mobil ca pe niște integratoare de funcții legate de bani, cheltuieli, investiții, bugete personale deoarece acestea le oferă o experiență ușor de accesat și de înțeles, costuri reduse față de banking-ul clasic, o mai mare flexibilitate a portofoliului prin diversitatea de servicii și produse, care merg de la obișnuitul card bancar și schimbul valutar în zeci de monede fiat până la instrumente complexe de investiții sau componente de educație financiară. Toate acestea în același echipament, același telefon mobil și aceeași aplicație, la o distanță de doar o apăsare de ecran, fără birocrație, fără stres, indiferent de oră, de zi, de locul unde se află clientul, acasă la el, în safari în Africa, pe o insulă grecească sau într-un resort în Egipt.

Un studiu recent realizat de Dynata pentru Revolut arată principalele cinci motive pentru care românii folosesc băncile digitale. 69% dintre ei apelează la digital banking pentru că este ușor de folosit și intuitiv, 42% pentru că astfel economisesc bani, 33% pentru că așa câștigă timp, 26% pentru că pot face mai mult decât obișnuitele tranzacții bancare sau, în aceeași proporție, pentru că astfel pot beneficia de diferite bonusuri la încasarea salariului.

Potrivit aceluiași studiu, principalele trei caracteristici invocate de români ca fiind cele mai importante funcționalități oferite de banca digitală sunt: primirea și trimiterea de bani instant (73%), schimbul valutar (34,1%) și cashback-ul la achiziții (21,7%). Practic, în aceste răspunsuri găsim principalele motive pentru care aplicațiile globale de banking, cum este Revolut, câștigă teren tot mai mult în rândul diverselor generații de utilizatori. Dar cel mai important motiv rămâne transferul rapid de bani în diverse monede, de oriunde, oricând, la prețuri avantajoase.

Cifrele interne ale Revolut arată că, în primul trimestru al anului 2024, transferurile internaționale de fonduri au crescut, comparativ cu primul trimestru al anului 2023, atât ca volume, cât și ca număr de tranzacții. Dinamica pozitivă este influențată și de creșterea bazei de clienți, căci tot mai mulți utilizatori tind să apeleze la aceste servicii pentru a trimite fonduri către prieteni, familii, cunoscuți sau pentru a primi, mai ales atunci când se află la distanță. De exemplu, numărul transferurilor de fonduri din primele zece piețe de unde se trimit cei mai mulți bani în România a crescut cu 67%, iar suma totală transferată a depășit 570 de milioane de euro, în creștere cu 68% față de trim. I 2023.

3.251 euro, suma medie transferată către un utilizator din România

Cele mai importante zece coridoare, după numărul de tranzacții efectuate, au fost Regatul Unit, Germania, Olanda, Belgia, SUA, Italia, Irlanda, Franța, Lituania și Danemarca. Cea mai mare creștere a sumelor totale trimise în România, cu 116%, a fost înregistrată pentru transferurile din Italia, iar a doua cea mai mare creștere a fost remarcată pentru transferurile din Germania (+97%). Suma medie transferată către un utilizator Revolut din România a fost de 3.251 euro, în primul semestru al anului (transferuri bancare), în ușoară scădere față de primul trimestru al anului trecut (-2.5%).

De asemenea, suma medie per transfer a scăzut în cazul remiterilor din Germania (-7%), Belgia (-8%), Irlanda (-2%) sau Franța (-10%), dar a progresat pentru transferurile din Statele Unite (+21%), Regatul Unit (+6%), Olanda (+3%). În ceea ce privește suma medie transferată per utilizator la nivelul întregului trimestru, cea mai mare creștere (+20%) a fost înregistrată pentru transferurile din SUA, urmate de cele din Italia (+12%).

Creșterea adopției aplicațiilor de banking care oferă servicii globale, deservind milioane de clienți în toată lumea, se reflectă și în creșterea numărului de utilizatori care fac transferuri transfrontaliere de bani cu ajutorul acestor servicii. În primul trimestru al anului 2024, numărul utilizatorilor Revolut care au trimis bani prin transferuri bancare cu Revolut, în țara noastră, a crescut cu 63% numai în cazul primelor 10 piețe după volumul transferurilor realizate în această perioadă. Italia s-a situat pe prima poziție, cu o creștere de peste 93%.

Lansată pe piața locală în 2018, Revolut s-a impus prin oferta avantajoasă de transferuri instant peer2peer (p2p) între clienții săi și servicii de schimb valutar. În timp, banca digitală revoluționară a devenit una dintre cele mai populare instituții financiare de pe piața locală, utilizată ca principalul cont bancar.

Tot din 2018, Revolut a obținut licența bancară pentru a opera în UE, emisă de Banca Lituaniei și Banca Centrală Europeană (BCE). Ulterior, compania a depus eforturi pentru a pașaporta această licență în cât mai multe piețe din UE, inclusiv România, ajungând, în prezent, la 35 de piețe din Spațiul Economic European (SEE), unde are peste 28 milioane de clienți (retail și business). Pe piața locală, Revolut are peste 3,5 milioane de clienți persoane fizice. De la 1 ianuarie 2024, Revolut Bank UAB a devenit entitate bancară semnificativă în zona euro, sub supravegherea Băncii Centrale Europene (ECB).