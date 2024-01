Românii au plătit 770 milioane de euro doar pe alimente în 2023. Cât i-au costat carburanții

Românii au cheltuit sume fabuloase, de peste 1 miliard de euro, doar pe alimentele cumpărate din magazine și carburanți, fără a lua în calcul și fast-food-urile sau restaurantele.

În 2023, românii au efectuat aproape 644 de milioane de tranzacții cu banca digitală Revolut (tranzacții cu cardurile și cu aplicația, transferuri de fonduri către alți utilizatori, fie pe card, pe telefonul mobil sau către conturi bancare, retrageri de numerar la bancomate etc.), în creștere cu 75% față de 2022. În fiecare oră, au fost procesate, în medie, aproape 74.000 de tranzacții realizate de clienții români.

Aproximativ 51% dintre acestea (337 de milioane de tranzacții) au fost plăți cu cardurile fizice sau virtuale, în creștere cu 20% față de anul anterior, în condițiile în care baza de clienți retail s-a majorat cu 38%. De asemenea, o creștere record cu 79% a fost înregistrată în 2023 și pentru cardurile virtuale de unică folosință generate de clienții români.

Shoppingul, produsele alimentare și mesele în oraș

Studiul bazat pe datele interne ale băncii digitale Revolut pentru 2023 arată care au fost principalele tendințe în utilizarea cardurilor de către clienții locali, demonstrând poziționarea fintech-ului ca una dintre modalitățile preferate de a plăti, fie cu cardul fizic sau virtual.

Cele mai multe plăți cu cardul fizic au fost realizate de români pe plan local (48%), iar numărul tranzacțiilor a crescut cu 20% față de 2022. Plățile în străinătate au reprezentat 13% din totalul tranzacțiilor, în creștere cu 24% față de anul anterior.

22% din totalul sumelor cheltuite de utilizatorii români au mers către shopping, 18% către produsele alimentare, 12% către plățile în restaurante și fast-fooduri, 10% către servicii. Creșterea costului vieții și a prețurilor la produsele de bază a influențat modul în care românii și-au alocat bugetele pentru cumpărături. Astfel, cea mai mare creștere a sumei totale a plăților efectuate cu cardurile Revolut a fost înregistrată pentru produsele alimentare (+25%), urmate de divertisment (+23%) și shopping (+20%).

190 milioane de euro la fast-food și 336 milioane euro în cafenele și baruri

Totuși, din perspectiva categoriilor de comercianți către care s-au făcut plăți, cele mai mari sume au fost direcționate către magazinele de produse alimentare (peste 770 milioane de euro), baruri, cafenele și bistrouri (336 milioane de euro), benzinării (265 milioane de euro), fast-fooduri (190 milioane de euro), hoteluri, moteluri și stațiuni (169 milioane de euro).

Utilizarea intensivă a Revolut pentru plățile curente este reflectată și în top 5 comercianți după numărul de tranzacții sau după sumele totale ale tranzacțiilor efectuate în 2023. Astfel, doar către primii cinci comercianți după sumele totale ale plăților - Lidl, Mega Image, eMAG, Booking și Kaufland - clienții români au achitat peste 435 de milioane de euro cu Revolut, anul trecut. Clasamentul arată diferit dacă se iau în calcul comercianții către care s-au realizat cele mai multe tranzacții - Mega Image, Bolt, Lidl, Profi, Google. Aproape 42 de milioane de tranzacții au fost raportate în cazul acestor comercianți din top 5, la nivelul întregului an.

Bugetul individual de cheltuieli în 2023

În perioada de referință, un utilizator Revolut din România a cheltuit, în medie, 577 euro pentru turism, 557 euro pentru shopping, 453 euro pentru produsele cumpărate din supermarketuri (mărfuri alimentare, produse de uz casnic etc.), 374 euro în restaurante, cafenele, baruri și pentru servicii de catering, 315 euro pentru transport și 242 euro pentru utilități. Cel mai mic buget a fost alocat pentru sănătate, igienă personală și cosmetice (206 euro).

La nivelul bugetului individual, cea mai mare creștere a unei categorii de cheltuieli a fost înregistrată pentru produsele alimentare (+25%), urmată de cheltuielile cu divertismentul (+23%) și turism (+19%).

Cea mai mare sumă medie per tranzacție a fost de 111 euro pentru servicii turistice (+3% față de 2022). Următoare sumă medie per tranzacție a fost înregistrată pentru cheltuieli generale - 49 euro (+12% față de 2022). Pe poziția a treia ca valoare medie s-au aflat serviciile cu 27 euro în medie per tranzacție (-1% față de 2022).